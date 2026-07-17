Arrancó otro recorrido del ''Cipolletti Limpia'': enterate por qué barrios pasará

El operativo de limpieza funcionará este viernes 17 y sábado 18 de julio para que los vecinos puedan descartar basura de gran tamaño.

El dispositivo de limpieza para la eliminación de basura de gran tamaño realizará un recorrido por los barrios Rincón Lindo 1, 2 y Los Tordos .

En esta ocasión, el Cipo Limpia busca reducir los microbasurales en el cuadrante comprendido por calles: Maestro Espinosa , Velez Sarsfield , Confluencia y Mosconi . El programa consta de la recolección de residuos voluminosos como: electrodomésticos grandes (termotanques, cocinas, calefactores); muebles; ramas; escombros, hierros y chapas. El procedimiento se desarrolla este viernes 17 de julio de 8 a 17 horas y el sábado 18 de 8 a 12 del mediodía.

Es importante dejar la basura de gran tamaño sobre la vereda, sin obstruir el paso de los transeúntes para que el personal de Servicios Públicos pueda realizar el trabajo de recolección.

La metodología comprende la disposición de contenedores en sectores aledaños a parques y plazas públicas, para que las vecinas y vecinos puedan acercar sus residuos voluminosos hacia estos contenedores.

¿Qué no se puede sacar?

En esta edición se reiteró que hay categorías de residuos que no serán levantados, entre ellas residuos domiciliarios, aparatos electrónicos pequeños, hojas secas, cartones y papeles. Esa restricción responde a que los materiales mencionados poseen otros circuitos de disposición o requieren tratamientos diferenciados que no integran la modalidad de este operativo.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos se informó que los recorridos continuarán llevándose a cabo en diferentes barrios de la ciudad, durante todo el año.