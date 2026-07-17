El tiempo para el fin de semana en Cipolletti: cielo nublado y madrugadas heladas

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas detalló el estado del tiempo para los próximos días en la ciudad, con un marcado descenso de temperatura.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) emitió el pronóstico extendido para la ciudad de Cipolletti , detallando las variaciones climáticas a partir de este viernes 17 . El reporte anticipa jornadas marcadas por el cielo cubierto, ráfagas de viento estables y el ingreso de un frente de inestabilidad con precipitaciones hacia el inicio de la semana.

Este viernes el cielo se mantendrá cubierto tanto de día como de noche. La temperatura máxima alcanzará los 13 °C durante la jornada diurna, con vientos del sudoeste a 23 km/h y ráfagas de igual intensidad. Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 2 °C , disminuyendo la velocidad del viento a 11 km/h con ráfagas de 14 km/h .

El sábado 18 de julio continuará con condiciones similares en la región. Se prevé una máxima de 14 °C bajo un cielo cubierto, acompañado por vientos del noreste a 16 km/h y ráfagas de 20 km/h . Durante la noche, el cielo estará mayormente cubierto y se registrará una temperatura mínima de -1 °C , con vientos del sudoeste a 12 km/h y ráfagas de 16 km/h .

El cambio de tendencia meteorológica comenzará a notarse el domingo 19 de julio. Durante el día el cielo estará mayormente cubierto, con una máxima de 12 °C y ráfagas que llegarán a los 30 km/h desde el sudoeste. Hacia la noche se presentarán de forma efectiva las primeras lluvias y chaparrones aislados, con una temperatura de 0 °C y vientos del sudeste a 9 km/h con ráfagas de 3 km/h.

Alerta por lluvias en Cipolletti

El inicio de la semana laboral en Cipolletti estará marcado por el frío y el agua. El lunes 20 de julio se anticipan lluvias y chaparrones durante el día, con una temperatura máxima de apenas 4 °C. El viento del sudeste soplará a 36 km/h con ráfagas importantes de hasta 48 km/h. Por la noche persistirán las lluvias débiles y dispersas, con el termómetro en 0 °C y ráfagas de 43 km/h.

El momento de mayor inestabilidad se registrará el martes 21 de julio. El reporte de la AIC indica la probabilidad de nevadas débiles durante el día, con una temperatura máxima de solo 2 °C. Los vientos del sudeste alcanzarán los 29 km/h con ráfagas de 45 km/h. A la noche, la temperatura se ubicará en 0 °C, con vientos a 26 km/h y ráfagas de 36 km/h.

Finalmente, las condiciones comenzarán a ceder levemente el miércoles 22 de julio. Durante el día se esperan lluvias y chaparrones aislados con una máxima de 4 °C y vientos del este a 22 km/h acompañados de ráfagas de 26 km/h. Hacia la noche del miércoles, el pronóstico extendido cierra con lluvias débiles y dispersas, una temperatura de 0 °C y vientos a 15 km/h provenientes del este, con ráfagas de 24 km/h.