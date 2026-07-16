La vuelta del Centro Comunitario del Don Bosco está cada vez más cerca: cuándo se inaugura

En septiembre de 2023, el corazón del barrio Don Bosco quedó envuelto en medio de una columna de humo , a raíz del incendio del Centro Comunitario ubicado en Primeros Pobladores y Perú.

El nuevo centro comunitario promete ser un espacio totalmente renovado, moderno y preparado para el encuentro de vecinos de todas las edades.

La reconstrucción del complejo surge como una obra pública provincial financiada por el Gobierno de Río Negro, a partir de una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck para recuperar un lugar histórico y de gran valor afectivo para la comunidad.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Alejandro Echarren, encabezó una recorrida por el predio para supervisar los detalles de la edificación. Según se detalló, el nuevo edificio se destaca por ser significativamente más amplio y cómodo que el anterior, equipado con mejor tecnología y diseñado específicamente para albergar talleres, actividades recreativas y reuniones sociales.

Por su parte, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, expresó en su red social X: "Si todo avanza como está previsto, el 3 de octubre, en el aniversario de Cipolletti, vamos a estar inaugurándolo".

Una obra que devolverá el espacio de contención de los vecinos

El proyecto de infraestructura fue planificado para ser ejecutado en dos etapas bien diferenciadas. La primera de ellas contempla la construcción de 280 metros cuadrados que albergarán un salón de usos múltiples, sanitarios, depósito y una cocina totalmente acondicionada tanto para el funcionamiento interno del centro como para la elaboración de alimentos a nivel comercial.

En la segunda fase de los trabajos se sumarán 150 metros cuadrados adicionales cubiertos. En este sector funcionarán las oficinas administrativas para el personal de servicio, un aula destinada al dictado de talleres y capacitaciones, un área de carga y descarga, depósitos generales, sanitarios, un office y la sala de máquinas correspondiente al complejo.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que la decisión de reconstruir el edificio busca saldar el vacío social que dejó el siniestro que consumió las instalaciones anteriores.