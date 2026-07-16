El operativo de limpieza tras el multitudinario festejo por el triunfo de la Selección Argentina

Tras los festejos de los cipoleños, se dispuso un operativo especial que se extendió hasta la madrugada coordinada por la secretaría de Servicios Públicos. ¿Cuánta basura recolectaron?

La ciudad amaneció en orden tras los festejos por el triunfo de la Selección Argentina.

El triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra, este miércoles por la tarde, desató una nueva ola de festejos en Cipolletti . Miles de vecinos se concentraron principalmente en el centro de la ciudad, con epicentro en la plaza San Martín .

Desde minutos posteriores al pitazo final, pasadas las 18, comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y automovilistas que hicieron sonar bocinas y desplegaron banderas argentinas, en una postal que se repite en cada instancia decisiva del seleccionado.

El clima festivo se mantuvo durante varias horas, con cánticos, caravanas y celebraciones espontáneas que se extendieron por las principales arterias del casco céntrico. La convocatoria volvió a evidenciar el fuerte arraigo popular del fútbol y su capacidad de movilización.

Cientos de cipoleños se reunieron una vez más en la plaza San Martín a festejar.

Cuatro horas de celebración

La celebración se extendió aproximadamente hasta las 22, momento en el que comenzó una desconcentración progresiva y ordenada de las personas que habían colmado la zona céntrica. Hubo incidentes aislados y personas demoradas, pero fue una celebración más tranquila que en partidos previos.

Según se destacó desde el Municipio, el operativo de seguridad y tránsito funcionó de manera coordinada antes, durante y después del partido, permitiendo que los festejos se desarrollaran sin graves incientes.

La Policía de Río Negro, junto con personal de tránsito municipal, acompañó el desarrollo de la jornada, ordenando la circulación vehicular y garantizando condiciones seguras para peatones y conductores en los puntos de mayor concentración.

Las calles de Cipolletti pos festejos.

Tras los festejos, residuos en la vía pública

Como suele ocurrir tras este tipo de convocatorias masivas, los festejos dejaron una importante cantidad de residuos en la vía pública. Botellas plásticas, envases de vidrio, latas y envoltorios fueron los elementos más visibles tras la desconcentración.

Las inmediaciones de la plaza San Martín y las calles aledañas evidenciaban el paso de cientos de personas, con residuos acumulados en veredas, cordones y espacios verdes, lo que demandó una rápida intervención de los equipos municipales.

El escenario planteó la necesidad de un operativo especial de limpieza para restituir las condiciones habituales del espacio público, teniendo en cuenta además la actividad cotidiana del centro cipoleño en la jornada siguiente.

Las calles de Cipolletti pos operativo de limpieza.

Operativo nocturno de limpieza

Cerca de las 23:30, una vez que la zona quedó despejada, se puso en marcha un operativo especial coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos. Para ello, se dispuso una cuadrilla específica destinada a tareas de barrido y recolección.

El secretario del área, Adrián Artero, explicó a LM Cipolletti que los trabajos se extendieron hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. “Un equipo del sector de barrido comenzó a trabajar cerca de las 23:30 y se mantuvo activo hasta la madrugada”, detalló.

Personal de Servicios Públicos coordinó los trabajos de limpieza en la ciudad. Estefania Petrella

Reconocimiento al trabajo municipal

Durante la mañana de este jueves, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, destacó públicamente el trabajo realizado por las distintas áreas involucradas en el operativo. Lo hizo a través de sus redes sociales oficiales.

“Gran trabajo del equipo municipal de servicios públicos y protección civil para que la ciudad amanezca impecable después de los festejos de anoche”, expresó el jefe comunal, en referencia a la rápida intervención tras la celebración.

Además, remarcó el rol del operativo de seguridad. “Con un operativo exitoso de la Policía de Río Negro y el equipo de tránsito municipal, la gente festejó y pudo volver a casa sin ningún inconveniente”, señaló.

Una ciudad que se prepara para lo que viene

Con la clasificación asegurada, la expectativa ya está puesta en el próximo compromiso de la Selección. En Cipolletti, todo indica que, de repetirse un resultado favorable, el escenario volverá a ser mayor en las calles.

Desde el Municipio anticiparon que se mantendrán los esquemas de trabajo coordinado entre las distintas áreas para garantizar tanto la seguridad de los vecinos como el orden y la limpieza de los espacios públicos tras cada celebración.