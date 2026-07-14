La IA encendió la previa de Argentina-Inglaterra con una batalla entre los ídolos de ambos países: ¿Quién gana?

La inteligencia artificial recreó una batalla ficticia entre ídolos argentinos y británicos. El video sorprende por sus escenas y ya es furor en redes.

Argentina vs. Inglaterra: un video hecho con IA imagina una guerra entre ídolos de ambos países.

Un video realizado con inteligencia artificial se convirtió en uno de los contenidos más comentados de las redes sociales . La producción imagina una batalla épica entre algunas de las figuras más emblemáticas de la Argentina y de Inglaterra , con una puesta en escena cinematográfica inspirada en un escenario bélico, en la previa del cruce de este miércoles por la semifinal del Mundial 2026 .

El clip reúne a leyendas del deporte, la música, la ciencia y la televisión en un enfrentamiento completamente ficticio que rápidamente despertó miles de reacciones por el nivel de detalle de las imágenes generadas con IA.

La secuencia comienza con Diego Maradona en una trinchera, mirando fijamente a la reina Isabel II . Detrás de ella aparece un ejército encabezado por Mick Jagger , mientras las banderas de Argentina y el Reino Unido dominan un escenario devastado por la guerra.

A partir de allí, el video presenta una sucesión de duelos que mezclan historia, cultura popular y humor.

Los cruces más inesperados

Entre las escenas más llamativas aparecen:

Charly García enfrentándose a Mick Jagger en un combate con espadas.

Rodrigo Bueno apuntando contra Freddie Mercury .

Pappo cruzándose con Paul McCartney .

Gustavo Cerati frente a John Lennon .

Ricardo Iorio y Hermética contra Iron Maiden .

Gilda enfrentándose a Amy Winehouse.

También aparece el doctor René Favaloro, quien primero atiende a un soldado herido y luego toma un arma para sumarse a la batalla.

El momento que más sorprendió

Uno de los pasajes más comentados del video tiene como protagonista a Mirtha Legrand.

La conductora observa el campo de batalla con binoculares, fija la mirada sobre la reina Isabel II y, segundos después, desciende de un caballo blanco para avanzar entre los soldados rumbo al combate.

Otro de los personajes que aparece es Stephen Hawking, cuya silla de ruedas fue recreada con un arma incorporada, en otra de las escenas más llamativas de la producción.

Un final con sello argentino

El video concluye con una bandera argentina flameando sobre el campo de batalla. Sobre ella aparece la frase "Inglaterra, la concha de tu madre", un canto popular asociado a los enfrentamientos deportivos entre ambos países.

La producción, creada íntegramente con inteligencia artificial, no busca representar hechos reales sino construir una ficción cargada de referencias históricas, culturales y musicales. Precisamente esa combinación fue la que impulsó su viralización y convirtió al clip en uno de los más compartidos de las últimas horas.