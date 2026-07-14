Ruta 151: una intendenta estalló tras la asistencia de 17 vehículos dañados en un solo día

Más de una docena de familias quedaron varadas el domingo tras reventar cubiertas por los “cráteres” en la calzada. La funcionaria adelantó a LM Cipolletti que convocará a sus pares.

El Municipio de Catriel dispuso un operativo especial para asistir a 17 vehículos varados en la ruta 151.

Al menos 17 vehículos resultaron dañados durante el domingo en la Ruta Nacional 151 , a la altura de Catriel . Cubiertas reventadas y partes delanteras destrozadas fueron el saldo de los cráteres que castigan el corredor desde hace años.

El tránsito diario que soporta la ruta se explica por la intensa actividad petrolera vinculada a Vaca Muerta . "Sin ruta no hay Vaca Muerta" es el reclamo que, según trascendió, repiten a diario cientos de catrielenses ante la falta de respuestas oficiales.

La intendenta Daniela Salzotto difundió un video con una denuncia pública dirigida al Gobierno Nacional. Allí explicó que el municipio sostiene desde hace más de tres años, con recursos propios, tareas de bacheo y prevención sobre la traza.

"Ayer tuvimos que contener más de 15 vecinos que habían quedado varados en las banquinas con roturas en sus vehículos", relató la jefa comunal, al describir una jornada de asistencia permanente sobre la ruta. Calificó al corredor como "un riesgo permanente" para toda la comunidad.

"Esta ruta, esta es la ruta de Vaca Muerta, imposible de transitar en la ruta del petróleo, en la ruta del turismo, decimos basta de mentiras", sostuvo Salzotto. Y remarcó: "Hoy queremos obra, hoy queremos que la 151 esté en la agenda del gobierno nacional".

La intendenta denunció públicamente la necesidad de solucionar de forma urgente el estado de la ruta nacional.

Gestiones sin respuesta desde hace un año

En diálogo con LM Cipolletti, la intendenta detalló que durante el domingo se registraron 17 intervenciones entre el mediodía y las 20 horas. Activó protocolos de protección civil y desarrollo social, además de un camión con compresor y herramientas para asistir a los autos varados.

Recordó una reunión mantenida hace un año con Diego Santilli, en ese momento ministro del Interior, donde se planteó definir a la 151 como "ruta del petróleo" para facilitar el financiamiento. "Hoy la ruta no está en el presupuesto nacional", lamentó Salzotto.

Según indicó, Vialidad Nacional solo ejecutó un bacheo con material caliente de cinco kilómetros en todo este tiempo. En las últimas horas le informaron que la licitación para nuevas toneladas de asfalto recién saldría entre septiembre y octubre, un cronograma que consideró insuficiente.

Los pozos se encuentran distribuidos en toda la calzada y se profundizan a la altura de Catriel. (Video: redes sociales)

Aislamiento, obras frenadas y reclamo por coparticipación

La intendenta también se comunicó con el Gobernador el mismo domingo de los incidentes, quien le confirmó que no hubo avances en el traspaso de las rutas nacionales a la órbita provincial. Salzotto remarcó que Catriel no participó de los borradores ni las conversaciones previas sobre ese proceso.

"Padecemos el aislamiento, la falta de conectividad. Tengo que salir a promocionar el parque industrial de nuestra ciudad para Vaca Muerta pero no tenemos rutas", planteó. "Padecemos el aislamiento, la falta de conectividad. Tengo que salir a promocionar el parque industrial de nuestra ciudad para Vaca Muerta pero no tenemos rutas", planteó.

Según su relato, el Gobierno Nacional paralizó dos obras importantes en la localidad y también se registraron recortes de coparticipación.

Convocatoria para el 26 de julio

Salzotto anunció que impulsará una convocatoria a funcionarios nacionales, provinciales e intendentes para el próximo 26 de julio, con el objetivo de instalar una mesa de trabajo. Buscará además reunir adhesiones de otros municipios de la provincia.

"Hay un hartazgo de la ciudadanía porque no podemos seguir sosteniendo la ruta", advirtió. Cuestionó que se hable del tren para solo tres localidades mientras persisten los reclamos de infraestructura en el resto del territorio provincial.

Tras la denuncia pública, la delegación Río Negro de Vialidad Nacional dispuso bacheo en frío de algunos sectores.

La respuesta de Vialidad Nacional

Consultada por LM Cipolletti, Vialidad Nacional Río Negro confirmó tareas de bacheo en frío en los sectores más complicados de la traza en las últimas horas y con motivo de la viralización del nuevo reclamo de la jefa comunal.

Sin embargo, aclararon que por el momento no hay obras de intervención mayor con material en caliente previstas. Sí se realizaron trabajos puntuales sobre los baches más grandes detectados en distintos tramos del corredor.

¿En qué estado se encuentra el traspaso de las rutas nacionales a la provincia?

Hasta el momento, el Gobierno provincial anunció que continúan en conversaciones para el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck, mencionó esta mañana que aún restan definir aspectos relacionados al financiamiento y detalle de los acuerdos con Nación. "Es la única manera de poder tener rutas en condiciones de transitabilidad y que sean seguras”, dijo en declaraciones a LU19.

Por el momento no hay fechas concretas de lo que sería un traspaso formal, contrariamente a lo que sucede con el Tren del Valle, que estarían más avanzadas las negociaciones para que el servicio pase a manos de la Provincia.