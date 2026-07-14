Histórico: San Antonio Este recibirá un megabuque con caños para el gasoducto de Vaca Muerta

El carguero VIGOR OL llegará en agosto con 3.640 caños para el San Matías Pipeline tras habilitarse el ingreso de buques de mayor porte.

En la primera quincena de agosto , el Puerto de San Antonio Este registrará un hito clave para el desarrollo energético de la región. La terminal marítima recibirá al carguero VIGOR OL , que transporta un lote de 3.640 caños destinados al proyecto San Matías Pipeline .

Esta trascendental operación logística es posible gracias a las gestiones del gobierno de Río Negro , que permitieron habilitar de forma definitiva el ingreso de buques de hasta 200 metros de eslora a la terminal rionegrina.

La llegada de este buque pondrá en funcionamiento una nueva escala logística en el puerto. El logro es el resultado directo de un trabajo articulado por la Secretaría de Puertos provincial, la empresa Servicios Portuarios Patagonia Norte y la Prefectura Naval Argentina .

Para alcanzar esta habilitación, se completó una serie de estudios técnicos específicos, inspecciones rigurosas y el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos por la autoridad marítima nacional.

Como resultado, Prefectura Naval Argentina autorizó formalmente el amarre en el Sitio 1 del Muelle de Ultramar para embarcaciones de hasta:

200 metros de eslora.

50.000 toneladas de desplazamiento.

Esta medida amplía sensiblemente las posibilidades logísticas y comerciales de San Antonio Este de cara a los desafíos industriales del mediano plazo.

El VIGOR OL: el primero de once cargueros

El buque VIGOR OL será el encargado de estrenar la nueva habilitación del puerto. Se trata de una embarcación de carga de última generación con las siguientes características técnicas:

Año de construcción: 2025.

Bandera: Liberiana.

Dimensiones: 183 metros de eslora y 31 metros de manga.

La nave zarpó desde la India a comienzos de julio. Su cargamento de 3.640 caños está consignado a la firma Southern Energy S.A. (SESA) para el desarrollo del San Matías Pipeline. Este embarque representa el primero de los 11 buques previstos para abastecer esta etapa de la obra.

Una vez que se realice la descarga, los caños serán trasladados a una plazoleta de acopio de 20 hectáreas, acondicionada especialmente dentro del predio portuario de San Antonio Este, donde permanecerán resguardados hasta su utilización en la obra.

Infraestructura clave para Vaca Muerta y el Golfo San Matías

La adecuación del puerto no es un hecho aislado, sino una política planificada para preparar la infraestructura rionegrina ante el impacto de las nuevas inversiones energéticas.

El proyecto global contempla la construcción de un gasoducto dedicado de 471 kilómetros que conectará la formación de Vaca Muerta con la costa de Río Negro, estructurando el esquema de producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde el Golfo San Matías.

La llegada de este material consolida el avance del proyecto de Southern Energy S.A. (SESA). La iniciativa prevé la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción con una inversión que supera los USD 15.000 millones, un desarrollo que multiplicará la actividad portuaria, generará empleo local y posicionará a la provincia como la gran plataforma exportadora de la energía argentina al mundo.