"Como el primer día": Marcelo Román ratificó su postura y definió qué pasará con la intendencia de Allen

Román defendió su interpretación de la Carta Orgánica, denunció penalmente a los concejales que impulsaron la medida y sostuvo que existe un intento de "destitución".

El intendente de Allen, Marcelo Román, aseguró que recurrirá a la Justicia para que anule su suspensión del cargo.

El Municipio de Allen viene de meses con una turbulencia pocas veces vista por los municipios rionegrinos. Días atrás, la situación parecía llegar a un punto cúlmine cuando se dio a conocer la decisión del Concejo Deliberante : suspender preventivamente al intendente Marcelo Román . Sin embargo, el conflicto escaló porque el jefe comunal no cedió el mando y denuncia que la decisión es ilegal.

La medida se dictó en medio del avance de una causa judicial por presunto peculado contra el jefe comunal, en paralelo a un proceso de revocatoria impulsado por una vecina que ya reunió las firmas necesarias. Sin embargo, Román rechazó la resolución legislativa y anunció que se presentará ante la Justicia para que se anule la ordenanza.

Por primera vez desde que el Concejo Deliberante aprobó su suspensión preventiva , el intendente de Allen, Marcelo Román , habló en una entrevista radial, donde ratificó que no abandonará el cargo mientras la situación no quede resuelta en la Justicia.

Durante una extensa conversación con Literal Radio, el jefe comunal insistió en que la ordenanza aprobada por seis concejales carece de validez legal y confirmó además de no abandonar su cargo, presentó una denuncia penal contra los ediles que impulsaron la medida.

''Fuimos elegidos por el pueblo y tenemos un mandato democrático'', sostuvo Román, quien calificó lo ocurrido como un avasallamiento y un intento de afectar no sólo a su gestión sino también a la institucionalidad municipal.

"De según cómo se mire todo depende"

Uno de los principales puntos de debate durante la entrevista giró en torno al artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, utilizado por la mayoría del Concejo para fundamentar la suspensión.

Román sostuvo que esa norma no resulta aplicable a su caso porque hace referencia al antiguo Código Procesal Penal de Río Negro, hablando de la figura del "procesamiento", que desapareció con la reforma vigente desde el 2017. Según su interpretación, esa instancia del proceso penal no puede equipararse a una formulación de cargos actual.

Como antecedente, recordó que hace un año un dictamen del entonces asesor legal del Concejo había sostenido esa misma postura.

Además, Román sostuvo que el artículo 109 sólo habla de funcionarios, sin alcanzar al intendente. Sin embargo, durante la entrevista los periodistas leyeron al aire el texto del artículo 109, que establece que, si "se imputare a las autoridades, funcionarios o empleados municipales delito penal y el tribunal competente resolviera procesar", el Concejo podrá resolver la suspensión del imputado.

A partir de esa lectura, se planteó que la referencia expresa a las "autoridades" también comprendería al intendente, interpretación que Román rechazó al sostener que la remoción de cargos electivos está prevista específicamente en el artículo 98 de la Carta Orgánica.

La suspensión en el Deliberante y la resistencia de Román

El cuerpo legislativo aplicó las facultades del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que lo habilita a disponer la suspensión preventiva del intendente hasta que exista una sentencia definitiva en el proceso penal. El proyecto fue aprobado por mayoría, registrando seis votos por la afirmativa y tres por la negativa.

Los concejales respaldaron la medida al sostener que existen motivos suficientes para avanzar con el apartamiento temporal mientras continúan los procesos administrativos y políticos.

Figueroa afirmó que la suspensión no es una sugerencia y se presentó como intendente interino

El actual presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumirá como intendente interino hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial. Mediante un video difundido en redes sociales, el edil se presentó como intendente interino de la ciudad de Allen y afirmó que la suspensión no es algo que se le sugiera si no, una orden imperativa, inmediata y vigente.

Asimismo, Figueroa tildó a Román de caprichoso porque su accionar expone al municipio y expresó: ''La ciudad no puede ser rehén de la situación procesal de un individuo''. En este sentido es que solicitó a los empleados y agentes de planta que concurran a sus puestos con total normalidad para garantizar los servicios que los vecinos de Allen merecen y sostienen con sus tributos.

Por último, destacó que los trabajadores no tienen obligación alguna de acatar ordenes de un ''intendente suspendido o de secretarios sin competencia legal'' ya que su deber es con el municipio y cerró su video expresando: ''La ciudad de Allen volverá al orden, al saneamiento institucional y resguardo del patrimonio público''.