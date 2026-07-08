Allen: Marcelo Román fue suspendido y el Concejo definió quién lo reemplaza

En una sesión extraordinaria caliente, el Deliberante aprobó por seis votos a favor y tres en contra, el apartamiento preventivo del Intendente.

En sesión extraordinaria, por mayoría. los concejales de Allen suspendieron al intendente Marcelo Román.

El Concejo Deliberante de Allen aprobó este miércoles la suspensión transitoria del intendente Marcelo Román , en una sesión cargada de tensión política que quedará en la historia institucional de la ciudad por su impacto inmediato.

La medida se adoptó en el marco de la causa penal en la que el jefe comunal está imputado por los presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta, lo que derivó en un fuerte debate dentro del cuerpo legislativo.

Con seis votos a favor y tres en contra, el Deliberante resolvió avanzar en el apartamiento preventivo del intendente, aplicando el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que regula situaciones que comprometen el ejercicio del cargo.

Cómo fue la votación y quiénes acompañaron

La votación fue nominal y cada concejal expuso su postura en el recinto. A favor de la suspensión votaron Fabián Figueroa, Guillermo Pennesi, Agustina Sánchez, Gustavo Addamo, María Aburto y Marta Crespo.

En tanto, se manifestaron en contra Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic, quienes cuestionaron tanto el procedimiento como la interpretación legal utilizada para avanzar con la medida contra el Intendente.

El proyecto de ordenanza había sido impulsado por cinco de los nueve concejales, lo que anticipaba un escenario de división política que finalmente se reflejó en el resultado de la votación.

Qué pasará con Marcelo Román

La resolución establece que Marcelo Román quedará suspendido de manera preventiva y no percibirá haberes mientras dure la medida, al menos hasta que la Justicia avance en la causa y defina su situación procesal.

Esto implica que el intendente no podrá ejercer sus funciones durante el tiempo que dure la suspensión, aunque no se trata de una destitución definitiva, sino de una medida transitoria en función del proceso judicial.

El futuro político de Román quedará atado a la evolución del expediente penal, lo que abre un escenario incierto para la conducción del Ejecutivo municipal en el corto y mediano plazo.

Quién queda a cargo del Municipio

Tras la aprobación de la suspensión, se configuró una situación de acefalía transitoria en el Ejecutivo. En ese contexto, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, asumirá como intendente a cargo.

De esta manera, Figueroa quedará al frente del Municipio mientras dure el apartamiento de Román, en una etapa que estará atravesada por la necesidad de garantizar continuidad administrativa y estabilidad institucional.

Su rol será clave para ordenar la gestión en medio de un escenario de alta sensibilidad política, con un gobierno que deberá funcionar bajo una nueva conducción provisoria.

El presidente del Concejo Deliberante, Fabian Figueroa estará a cargo de la intendencia de Allen.

El debate legal y las críticas al procedimiento

Durante la sesión, los concejales que votaron en contra cuestionaron la aplicación del artículo 109. Valeria Bezic sostuvo que la Carta Orgánica exige un “procesamiento” judicial y no una simple formulación de cargos.

Antonio Sepúlveda planteó que ese artículo no debería aplicarse a un intendente por tratarse de un cargo electivo y citó el mecanismo de revocatoria del mandato como vía institucional adecuada en estos casos.

Por su parte, Analía Martínez criticó el procedimiento legislativo, al señalar que el proyecto no figuraba en el orden del día y que no hubo un debate profundo en comisión, además de cuestionar el dictamen legal.

Los argumentos a favor de la suspensión

Desde el oficialismo y sectores aliados defendieron la medida como un apartamiento preventivo necesario. Agustina Sánchez aseguró que busca resguardar la transparencia, la administración pública y el patrimonio municipal.

Gustavo Addamo remarcó que no se trata de una destitución ni de un “golpe institucional”, sino del cumplimiento de la Carta Orgánica frente a un intendente imputado por delitos graves contra la administración pública.

En la misma línea, Guillermo Pennesi sostuvo que la situación generó una profunda degradación institucional y que el corrimiento era imprescindible para recuperar previsibilidad en el funcionamiento del municipio.

La concejal Valeria Bezic votó de forma negativa al proyecto de suspensión.

Un clima político marcado por la confrontación

El debate tuvo momentos de fuerte contenido político. María Aburto cuestionó la gestión de Román y consideró que no contaba con las condiciones necesarias para continuar al frente del Ejecutivo.

Marta Crespo fue una de las más críticas al calificar como “vergonzosa” la administración y hablar de una degradación institucional, incluso señalando que el municipio no era conducido directamente por el intendente.

El cierre de la sesión estuvo a cargo de Fabián Figueroa, quien también votó a favor de la suspensión.