Denunció por violencia a un compañero de escuela de su hijo: Cómo seguirá la causa judicial

La presentación la realizó una mujer en una comisaría del Alto Valle. Se tramitó inicialmente en la Justicia de Paz y la derivaron a la Justicia de Familia.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos recibió la denuncia formulada por una mujer en contra de compañero de su hijo.

Una mamá denunció a un adolescente compañero de colegio de su hijo . La presentación por “ violencia familiar ” la hizo la mujer en una comisaría de Cinco Saltos , por lo que fue encuadrada en lo que establece la Ley 3040, que establece la “Protección Integral contra la Violencia en el ámbito de las Relaciones Familiares”.

La causa fue girada al Juzgado de Paz local, cuyo titular Enzo Espejo decidió desestimarla debido a que en la acusación “no surge vínculo familiar alguno, como así tampoco, actos de violencia familiar que ameriten el tratamiento ” en el marco de la normativa provincial.

Explicó que se trata de “una problemática de índole escolar entre dos estudiantes ”, y que la denunciante “debiera ocurrir por ante la autoridad escolar , teniendo la escuela los canales institucionales junto con los equipos pertinentes para resolver la problemática”.

La Justicia de Paz de Cinco Saltos recibió la denuncia formulada por una mujer en contra de un adolescente, compañero de escuela de su hijo. Archivo

Asimismo, aclaró que magistrado que “bajo ningún punto de vista, se requiere denuncia a los fines de que la autoridad escolar disponga un cambio de turno o gestione lo necesario”.

Consideró que existen “pronunciamientos para casos similares” efectuados en la circunscripción judicial (la cuarta) en los que coincidieron en señalar, entre otras cosas, que "...Analizados los términos de la denuncia formulada, se advierte que la situación planteada no se trata de una situación de violencia familiar que amerite su tratamiento por la presente vía”.

Sin vínculo familiar

“Las conductas que se describen en la denuncia, no alcanzan a encuadrar en dichas características, ya que no todas las conductas o acciones desarrolladas por algún miembro de la familia -aunque representen alguna molestia, perjuicio o desagrado en los restantes miembros de la familia- quedan enmarcadas en la "violencia familiar", aclaró.

En la misma línea insistió en que “lo denunciado no resulta generador de daño a partir del afianzamiento de los roles "dominante-dominado" - característica fundamental de las relaciones viciadas por la violencia-, no puede hablarse de "violencia familiar... ".

De todos modos, el expediente judicial tendrá continuidad en el ámbito de la Justicia de Familia de Cipolletti, donde el juez Espejo resolvió enviarlo.

Para proseguir el trámite en esa instancia le hizo saber a la mujer denunciante que deberá concurrir acompañada por un abogado particular, y que en caso de carecer de recursos podrá gestionar la asistencia legal gratuita en la Defensoría de Pobres y Ausentes.

Un proyecto para sancionar a los padres

Ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en el ámbito escolar, una legisladora rionegrina presentó a fines del año pasado un proyecto para castigar a los padres de los alumnos involucrados, tanto de establecimientos públicos como privados.

La iniciativa fue impulsada por María Laura Frei (bloque Pro Unión Republicana), y entre sus objetivos plantea que las familias asuman mayor responsabilidad frente a situaciones de ese tipo, y propone protocolos, acompañamiento institucional y sanciones no económicas cuando los padres desoigan reiteradas alertas.

Entre los fundamentos, la legisladora mencionó las estadísticas que se desprendieron de la prueba Aprender 2024 sobre Clima Escolar en Secundaria en Río Negro.

El informe señala que el 32,6% de los estudiantes rionegrinos reportó haber sido agredido físicamente o verbalmente durante 2024. Esta cifra representa un incremento respecto al 29,3% reportado en 2022.