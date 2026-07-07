"Cipo Capo del Sur", la bandera que se lució en el dramático triunfo de Argentina: ¿Quién la llevó al Mundial?

Video. Fue uno de los estandartes que se apreciaron en las tribunas del estadio en el que la Argentina de Messi venció a Egipto este martes por los octavos de final.

Como en cada una de las presentaciones de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Cipolletti y el Alto Valle dijeron presentes este martes en un encuentro decisivo. Desde bien temprano, la bandera "Cipo Capo del Sur" se lució en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , el escenario donde el combinado albiceleste enfrentó a su par de Egipto por los octavos de final de la máxima cita.

Quien la exhibió fue el Bocha Nicolás Caldentey , que le hizo el aguante a la Scaloneta y decidió llegar temprano a la cancha donde los actuales campeones del mundo se metieron entre los 8 mejores nuevamente tras un infartante 3 a 2.

Caldentey no es el único vecino que asistió al Mundial 2026 , ya que centenares de valletanos se hicieron notar desde el inicio de la competencia que se disputa en Norteamérica.

La banda más numerosa de valletanos

El grupo más numeroso asistió a la fase inicial. “Somos 240 personas, la mayoría de Cipolletti aunque hay también algunos de Neuquén capital, de Centenario… En varios medios de Estados Unidos nos filmaron en el aeropuerto, entrando al estadio, porque les llama la atención la cantidad de personas que somos. Incluso en la famosa cuenta de Instagram @FoxSoccer salimos”, confesó en su momento a LM Cipolletti, Candela Sánchez, una de las coordinadoras generales del contingente que dio la nota.

“Viajaron familias completas, eso es lo más lindo: papás, mamás, hijos, abuelos… Y también grupos de amigos que acostumbran a viajar a los mundiales”, agregó una de las representantes de DViajes, la agencia de turismo cipoleña que suele ofrecer paquetes para los principales eventos deportivos.

Consultada sobre si alguno de nuestros vecinos realizó alguna locura para asistir al torneo soñado, indicó: “Esfuerzo hicieron todos. Vienen pagando hace 4 años, salimos a la venta tras el mundial de Qatar y desde entonces ya lo empezaron a abonar en cuotas. Fue como abrir una caja de ahorro y llevar plata todos los meses”.

De Allen para el Mundo

Maxi Ortíz había avisado a sus vecinos que estuvieran atentos a la tele en el debut de Lionel Messi y Argentina en el Mundial 2026 porque estaría "con la bandera de Allen" detrás del arco. Dijo a LM Cipolletti que asistir a un partido de la selección era "cumplir un sueño para un pibe de barrio, humilde, como yo".

Pues bien, el muchacho que protagoniza una historia ejemplar, de superación, se dio ese gustazo y otra vez generó el orgullo de su tierra santa (y del complejo Santa Catalina), su querida Allen y hasta de toda la región. Y repitió en los partidos siguientes. Un crack, como el Bocha y todos los regionales que no se perdieron la máxima cita,