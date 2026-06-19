La imponente barra del Alto Valle que copa el Mundial 2026 y sorprende a la prensa de Estados Unidos

De Cipolletti y ciudades vecinas, a la máxima cita. Quiénes fueron, cómo se mueven, cuándo comenzaron a pagar. Y un dato clave sobre las entradas.

Acá están, estos son, los vecinos cipoleños y valletanos que dan qué hablar en el Mundial.

“Somos locales otra vez” , puede cantar tranquilamente esta imponente delegación de fanáticos de Cipolletti y otros puntos del Alto Valle que viajaron por la misma vía al Mundial 2026 .

Si bien no son los únicos regionales que dicen presente en la máxima cita, seguramente conforman el grupo más numeroso que se trasladó desde la zona al país de América del Norte donde se disputa la competencia que paraliza al planeta. Y sorprenden a la prensa local y mundial.

“ Somos 240 personas , la mayoría de Cipolletti aunque hay también algunos de Neuquén capital, de Centenario … En varios medios de Estados Unidos nos filmaron en el aeropuerto, entrando al estadio, porque les llama la atención la cantidad de personas que somos. Incluso en la famosa cuenta de Instagram @FoxSoccer salimos”, confiesa a LM Cipolletti , Candela Sánchez, una de las coordinadoras generales del contingente junto a Andrés y Nicolás.

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“Familias que vienen pagando hace 4 años”

“Viajaron familias completas, eso es lo más lindo: papás, mamás, hijos, abuelos… Y también grupos de amigos que acostumbran a viajar a los mundiales”, agrega una de las representantes de DViajes, la agencia de turismo cipoleña que suele ofrecer paquetes para los principales eventos deportivos.

Consultada sobre si alguno de nuestros vecinos realizó alguna locura para asistir al torneo soñado, indicó: “Esfuerzo hicieron todos. Vienen pagando hace 4 años, salimos a la venta tras el mundial de Qatar y desde entonces ya lo empezaron a abonar en cuotas. Fue como abrir una caja de ahorro y llevar plata todos los meses”, indica mientas ultima detalles de los vuelos para el partido del lunes ante Austria.

Cómo se manejan: ¿aún hay disponibilidad para viajar? ¿Y entradas?

“Hacemos base en Miami y los días de partido sacamos los vuelos privados desde Miami a Kansas, en el caso del debut y a Dallas ahora; con buses que nos van a buscar aeropuerto y nos llevan al estadio”, explica amablemente la logística y cómo se mueven en masa.

Ahora sí, las dos preguntas que le hacen todos: ¿Aún hay tiempo de sumarse a la experiencia inolvidable? ¿Poseen entradas para vender? “Lugares ya no tenemos disponibles porque vinomos a los tres primeros encuentros, es decir a la fase de grupos, y ya no tenemos lugares en los vuelos. A veces sí contamos con algunas entradas para vender”, pasa el dato.

“¿Precios? Las vendemos al costo que las compramos nosotros, son entre 800, 1000 y 1200 dólares, dependiendo la categoría de la entrada”, culmina

Y ya lo ve, y ya lo ve…