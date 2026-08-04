Voraz incendio consumió dos viviendas en Cipolletti y las pérdidas fueron totales

Las llamas destruyeron por completo dos casas de madera y chapa. Los dueños no estaban en el lugar y aún investigan cómo comenzó el fuego.

El incendio se registró esta tarde en el barrio 2 de Febrero. Foto: Gentileza.

El incendio se registró esta tarde en el barrio 2 de Febrero.

Un incendio de grandes dimensiones movilizó este martes por la tarde a dos dotaciones de Bomberos , que trabajaron durante casi una hora para controlar un siniestro que destruyó por completo dos viviendas en el barrio 2 de Febrero .

El fuego provocó pérdidas totales en ambas casas, construidas con madera y chapa, aunque afortunadamente no hubo personas afectadas ya que los propietarios no se encontraban en el lugar al momento del incendio.

El siniestro se registró alrededor de las 16.48 y demandó un importante despliegue de los equipos de emergencia.

Al arribar al barrio 2 de Febrero, los bomberos encontraron las llamas completamente generalizadas y comenzaron las tareas para evitar que el fuego siguiera propagándose.

Las viviendas, de aproximadamente 6 por 4 metros cada una, fueron consumidas en su totalidad junto con los elementos que había en su interior.

Un intenso operativo para controlar las llamas

En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos junto al móvil de apoyo, con la participación de diez efectivos.

Las tareas se extendieron hasta las 17.40, cuando finalmente lograron extinguir el incendio y asegurar la zona para evitar nuevos focos.

Investigan cómo comenzó el incendio

Hasta el momento, las causas que originaron el fuego son materia de investigación.

Desde Bomberos informaron que los propietarios de las viviendas no se encontraban presentes cuando se desató el incendio, por lo que ahora se buscará determinar qué provocó el siniestro que dejó pérdidas materiales totales.