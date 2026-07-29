Cómo evoluciona Alan, en el Garrahan, tras sufrir graves quemaduras en dramático incendio

El adolescente se llevó la peor parte al arder su vivienda. La colecta solidaria que iniciaron los Bomberos y cómo ayudar a la familia.

A pesar de que su cuadro de salud continúa siendo delicado, Alan , el adolescente de 14 años que sufrió graves quemaduras durante el dramático incendio de su vivienda en General Roca y fue trasladado en avión sanitario al Hospital Garrahan porteño , mostró síntomas de mejoría y su familia se aferra a esa esperanza.

Este miércoles, el chico se aprestaba a ingresar al quirófano como parte del tratamiento que le realizan en el prestigioso centro pediátrico porteño. Previo a esa intervención, su tío Máximo Montero celebró que “por suerte, sus órganos vitales están funcionando muy bien" . En declaraciones al medio roquense ANR, el hombre agregó que a la vez "los papás pudieron cenar y esta mañana estaban desayunando”.

Como se informó oportunamente, el martes Alan fue trasladado en una avioneta desde el aeropuerto local hacia Buenos Aires, donde llegó la tarde del martes. Familiares y amigos se autoconvocaron en el lugar para despedirlo y desearle mucha fuerza.

El mismo tío explicó que que Alan se alimenta vía sonda, sin inconvenientes, lo que tiende a favorecer su recuperación.

El incendio que puso en riesgo su vida

Lamentablemente Alan resultó gravemente herido el pasado lunes, cuando un incendio destruyó la vivienda donde residía junto a su familia, en Barrio San Martín de General Roca. De acuerdo con la información brindada por el SIARME, el fuego se habría iniciado en un pequeño taller mecánico ubicado en la parte trasera del terreno y luego se propagó rápidamente hacia la casa

El adolescente se vio muy afectado por las llamas, sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y fue trasladado de urgencia al Hospital Francisco López Lima, donde permaneció internado hasta que, debido a la gravedad del cuadro, se dispuso su derivación en un avión sanitario al Hospital Garrahan, donde actualmente continúa recibiendo atención especializada.

Cómo ayudar

Ante las pérdidas totales que provocó el incendio en la vivienda, Bomberos Voluntarios de General Roca puso en marcha una colecta solidaria para colaborar con la reconstrucción del hogar y brindar asistencia a la familia durante esta difícil etapa.

Desde el cuartel solicitaron la donación de materiales de construcción, artículos de primera necesidad para el hogar y alimentos no perecederos. Además, hicieron un pedido especial para reponer la ropa y el calzado de los chicos afectados por el incendio. Para la niña necesitan remeras y pantalones talle 12, además de zapatillas número 34. En el caso de Alan, requieren remeras talle M o 16, pantalones talle 16 y calzado número 37.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de General Roca, ubicado en Belgrano 1343. Desde la institución agradecieron el acompañamiento de la comunidad y destacaron la solidaridad demostrada por los vecinos desde que se conoció el dramático hecho que afectó a la familia de uno de sus compañeros.

La familia informó que actualmente sólo se encuentra disponible el alias ayudemos.alan a nombre del padre Agustín Luciano Segura.