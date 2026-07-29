Detalles del violento incidente ocurrido en Allen donde hirieron a efectivos policiales

Una versión indica que se produjo un enfrentamiento armado por una moto. Cuando llegaron los uniformados los atacaron a balazos. Enorme despliegue policial en el lugar.

Dos policías resultaron heridos en un tiroteo desatado durante la mañana de este miércoles en el barrio Tiro Federal de Allen . El hecho se produjo en un sector de calle Piñeiro Sorondo, donde días atrás también se produjo otro incidente a balazos.

Medios locales indican se había registrado un enfrentamiento por el supuesto robo de una moto, y que cuando llegaron efectivos policiales los habrían atacado disparando armas de fuego.

Una gran cantidad de uniformados de distintas unidades se habían desplegados en el sector, con el corte del tránsito en las calles adyacentes. Los hechos provocaron un gran estupor entre los vecinos, dado que todo ocurrió en momentos en que muchos se movilizaban a sus trabajos y chicos se trasladaban a sus establecimientos educativos.

Una gran cantidad de policías se movilizaron en Allen, donde se produjo un tiroteo con dos efectivos heridos. AN Allen

Trascendió que se estaban por realizar allanamientos. En cuanto a la salud de los policías heridos, aún no se informó oficialmente en qué estado se encuentra.

Qué pasó la semana pasada

En el mismo lugar donde se registró el violento episodio el jueves 23 último se registró otra balacera en la que resultaron heridos dos hombres, uno de ellos de gravedad, por lo que tuvieron que trasladarlo al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Según se informó en aquel momento, la agresión fue contra un grupo de personas que se encontraba reunida en el patio de una casa, y dos hombres que pasaron caminando efectuaron varios disparos, impactando en dos hombres.

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