Desesperación por Coquito: lleva más de un día atrapado en la copa de un árbol y todo el barrio espera que baje

El gato permanece en lo más alto de un árbol desde el lunes. Los bomberos intentaron rescatarlo, pero no pudieron llegar hasta donde está.

El gato se trepó a la copa del pino y lleva más de un día sin poder bajar. Foto: Gentileza.

La preocupación crece con el paso de las horas en un sector de Cipolletti , donde un gato llamado Coco permanece atrapado en la copa de un pino desde la tarde del lunes en Cipolletti .

La escena se vive sobre calle 25 de Mayo, casi Lavalle , donde vecinos y su dueña siguen de cerca la situación, con la esperanza de que el felino pueda bajar sano y salvo.

Según relataron los vecinos, Coco subió al árbol durante la tarde del lunes y, desde entonces, no logró descender .

Su dueña lo llamó en reiteradas oportunidades e incluso varios vecinos intentaron atraerlo, pero el animal permanece inmóvil en una de las ramas más altas del pino.

Con el correr de las horas, la preocupación fue creciendo y el caso movilizó a gran parte del barrio.

Los bomberos intentaron ayudar, pero no pudieron alcanzarlo

Ante la desesperación de la dueña, personal de Bomberos acudió al lugar para intentar rescatar al gato.

Sin embargo, debido a la altura del árbol y a las limitaciones del equipamiento disponible, no fue posible llegar hasta el sitio donde permanece Coco.

La situación mantiene en vilo a los vecinos, que siguen observando el árbol y esperando una solución.

La esperanza está puesta en que Coco baje solo

Mientras continúan las muestras de apoyo a la dueña, la expectativa es que el gato pueda descender por sus propios medios cuando se sienta seguro.

Por ahora, Coco continúa resistiendo en las alturas del pino, mientras todo un barrio permanece pendiente de un desenlace que esperan tenga un final feliz.

"Todos esperamos por Coco": el desesperado pedido de los vecinos para salvar al gato

La historia de Coco conmovió a decenas de vecinos de Cipolletti, que siguieron minuto a minuto la situación y expresaron su preocupación en las redes sociales.

"Todos esperamos por Coco, él sigue llorando", escribió una vecina, mientras otra resumió el sentimiento general: "Queremos a Coco sano y salvo urgente".

También hubo quienes aportaron ideas para intentar rescatarlo. "Quizás la gente que hace poda profesional tiene los recursos", propuso una usuaria, mientras otra reveló que "estaban queriendo hacer una colecta para contratar una grúa", reflejando el compromiso del barrio para ayudar al felino.

Los mensajes de aliento tampoco faltaron. "Pobrecito, pero todo va a salir bien para él", comentó otra vecina, en tanto que muchos agradecieron la difusión del caso para que más personas puedan colaborar y estar atentas a la situación de Coco.

Así está Coquito desde este lunes