El hospital de Cipolletti se prepara para la Semana Mundial de la Lactancia Materna

El Servicio de Obstetricia del Hospital de Cipolletti convoca a todo el personal de salud a participar de una jornada de actualización en el marco de la ''Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026''.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026 , el Servicio de Obstetricia del Hospital de Cipolletti invita a todo el personal de salud a participar de la Jornada de Actualización en Lactancia Materna , un encuentro que se desarrollará el lunes 3 de agosto , a partir de las 8:30 horas , en el Auditorio del Hospital de Cipolletti .

La actividad se enmarca bajo el lema 2026: "Lactancia materna: para un comienzo de vida sostenible. Fortalecer lo que funciona", y busca generar un espacio de actualización, intercambio y trabajo interdisciplinario orientado a fortalecer las prácticas de atención integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y la promoción de la lactancia materna.

La jornada contará con la participación de profesionales de distintas áreas del hospital —obstetricia, enfermería, kinesiología, epidemiología y pediatría, entre otras— y abordará una amplia variedad de temáticas, entre ellas:

Puericultura y lactancia materna.

Rol de enfermería en la lactancia y el COPAP.

Centro Recolector de Leche Humana del nosocomio local.

Proyecto de Extensión de Leche Humana, junto a la sede UFLO Patagonia.

Preparación integral para la maternidad.

Abordaje integral del consumo problemático durante la gestación.

Sífilis gestacional y congénita. Claves de detección, atención y asesoramiento.

Estrategias kinésicas del piso pelviano durante el trabajo de parto, el parto y el puerperio.

Diagnóstico prenatal: ecografías y screening del primer y segundo trimestre.

La apertura estará a cargo de las licenciadas en Obstetricia María Rosa Briceño y Priscila Giménez, quienes presentarán los objetivos de la jornada. A lo largo de la mañana se sucederán exposiciones de puericultoras, licenciadas en enfermería y obstetricia, y especialistas médicos, entre ellos el doctor Facundo Gaitán, el doctor Ariel Ingaramo y la licenciada Silvana Ciancia, con un cierre previsto para las 12:50 horas, destinado a las conclusiones finales y al agradecimiento a autoridades, disertantes y participantes.

Objetivo de la jornada

Desde la organización destacaron que se trata de "un espacio de actualización, intercambio y trabajo interdisciplinario para fortalecer las prácticas de atención integral durante el embarazo, el parto, el puerperio y la promoción de la lactancia materna", y remarcaron la importancia de continuar "fortaleciendo el cuidado de las familias desde un enfoque integral".

Todos los años se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna durante los primeros días del mes de agosto, específicamente del 1 al 7 de agosto, y su origen data del 1990, cuando se unieron 120 países incluyéndonos en favor de la madre y niño.

Lactancia materna: un inicio sostenible”

La lactancia materna es mucho más que la forma natural de alimentar a un bebé; representa una de las estrategias más eficaces para promover la salud, reducir las desigualdades y proteger el medio ambiente.

La OMS y la Unicef recomiendan lactancia materna desde el nacimiento, en la sala de partos con apego temprano hasta los seis meses de manera exclusiva y luego de los seis meses hasta los dos años con alimentación complementaria. Se destaca que cada niño que recibe leche materna inicia su vida con el mejor alimento posible y contribuye, al mismo tiempo a un futuro más saludable.

La leche materna contiene todos los nutrientes, anticuerpos y factores bioactivos que el lactante necesita durante sus primeros seis meses de vida. Además de disminuir el riesgo de infecciones, obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas, favorece al desarrollo cerebral y fortalece el vínculo afectivo entre madre e hijo.