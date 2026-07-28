Cipolletti, en el podio de nacimientos en Río Negro durante la primera mitad del año

En los primeros seis meses, en la provincia nacieron 3.248 bebés, sin embargo la tendencia de los últimos años marca descensos considerables.

Cipolletti fue una de las ciudades con mayor cantidad de nacimientos en el primer semestre.

Durante los primeros seis meses de 2026, Río Negro contabilizó 3.248 nacimientos , una cifra que prácticamente no presenta variaciones respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 3.246. El dato confirma una estabilidad reciente dentro de un contexto marcado por una fuerte caída en la última década.

El número, difundido por el Registro Civil y Capacidad de las Personas , permite observar el comportamiento actual de la natalidad en la provincia. Sin embargo, al contrastarlo con los datos históricos, se evidencia que esta estabilidad ocurre en niveles considerablemente más bajos que años anteriores.

Dentro del desglose por localidades, Cipolletti registró 590 nacimientos en el primer semestre del año, ubicándose como la tercera ciudad con mayor cantidad de inscripciones, detrás de General Roca (736) y San Carlos de Bariloche (601).

Cipolletti es la tercera ciudad con mayor cantidad de nacimientos en el primer semestre del año.

Más atrás se ubicaron Viedma con 334 nacimientos, Villa Regina con 209 y Choele Choel con 181. El listado continúa con El Bolsón (118), San Antonio Oeste (116), Catriel (89), Cinco Saltos (82), Río Colorado (58) e Ingeniero Jacobacci (55).

La cifra de Cipolletti consolida su peso demográfico dentro del Alto Valle, posicionándose como uno de los principales centros urbanos en términos de nacimientos. Sin embargo, también refleja el impacto de la tendencia descendente que atraviesa toda la provincia.

Un freno en la caída, pero en niveles bajos

Si bien los datos del primer semestre muestran una leve estabilidad interanual, el análisis de mediano plazo confirma un escenario muy distinto. En 2015, Río Negro registraba más de 12.000 nacimientos anuales, mientras que en 2025 la cifra cayó a poco más de 6.300.

Esto implica una reducción cercana al 50% en apenas diez años, una de las transformaciones demográficas más significativas de las últimas décadas. En ese contexto, los números actuales, aunque estables, se ubican en mínimos históricos.

El caso de Cipolletti no escapa a esta realidad. Si bien continúa entre las ciudades con mayor cantidad de nacimientos, el volumen actual es considerablemente menor al que se registraba años atrás, en línea con la caída provincial.

En Río Negro, más de la mitad de nacimientos ocurre en hospitales públicos.

Salud Pública vs Privada

Otro de los datos relevantes del informe es la distribución de los nacimientos según el sistema de atención. Del total registrado en el primer semestre, 2.186 nacimientos (67%) ocurrieron en hospitales públicos, mientras que 1.062 (33%) se produjeron en clínicas privadas.

La cifra confirma el papel central que cumple el sistema público de salud en la provincia, especialmente en la atención de partos. Este predominio también refleja la importancia de la red hospitalaria en el acceso a servicios básicos.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que la elaboración de estas estadísticas resulta clave para el diseño de políticas públicas. “Contar con datos precisos permite adaptar las decisiones a cada realidad regional”, señaló.

Cambios en la estructura social y familiar

La caída de nacimientos en Río Negro se inscribe dentro de un fenómeno más amplio a nivel nacional. En Argentina, la natalidad descendió más de un 40% desde 2014, según estudios recientes, lo que evidencia un cambio profundo en la estructura demográfica.

Entre los factores que explican esta transformación se encuentran el acceso a la educación, la planificación familiar, la postergación de la maternidad y cambios culturales en las nuevas generaciones. A esto se suma un crecimiento sostenido de los hogares sin hijos.

Este escenario también impacta en ciudades como Cipolletti, donde la dinámica poblacional comienza a mostrar señales de envejecimiento progresivo, con menos nacimientos y una mayor proporción de adultos.

Los padres de los recién nacidos pueden tramitar el DNI Cero en el Registro Civil de la localidad.

Identidad y derechos desde el nacimiento

Desde el Registro Civil recordaron que, al momento de la inscripción, se entrega el acta de nacimiento junto con la Libreta de Salud, Niñez y Adolescencia. Este documento es fundamental para el seguimiento sanitario durante los primeros años de vida.

Además, los recién nacidos deben tramitar el DNI “Cero Años”, un procedimiento gratuito que garantiza el derecho a la identidad desde el nacimiento. Este trámite puede realizarse en el mismo momento de la inscripción o en los días posteriores.