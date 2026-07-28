Fotogalería: El Bolsón, la ciudad de la alegría con nevadas históricas, múltiples eventos y atracciones

Los vecinos salieron a esquiar y tirarse en trineos por la ciudad. Un repaso de las actividades y la amplia oferta gastronómica en un destino turístico que crece.

El Bolsón disfruta de la nieve con múltiples propuestas para los turistas.

Las nevadas históricas llenaron de alegría las calles de El Bolsón , que vivió un fin de semana inolvidable. Los vecinos -en especial los chicos- salieron a esquiar y tirarse en trineos por la ciudad , y la visita al cerro Amigo regaló un paseo único . Postales inéditas que generaron entusiasmo en la temporada turística.

Para los visitantes “fue un regalo especial, un aperitivo perfecto para subir al cerro Perito Moreno, cuyas pistas rebosantes de nieve, y los medios de elevación y paradores, brillan como en las mejores temporadas”, explicaron desde el área de prensa del Municipio local.

También el Bosque Tallado en el emblemático cerro Piltriquitrón , a donde se llega con auto y una breve caminata, luce sus mejores galas pintado de blanco.

Sin las aglomeraciones de los grandes centros de esquí y con las mejores tarifas de la Patagonia, la concesionaria Laderas mantiene al cerro Perito Moreno en óptimas condiciones, con servicios completos para disfrutar de la nieve.

Ideal para esquiar y con excelente oferta gastronómica

Desde principiantes a esquiadores avezados, todos pueden disfrutar del esquí y el snowboard en la Base, Intermedia y en el Plató, un escenario mágico único en la cordillera de los Andes.

A la hora de las comidas, la montaña ofrece lo mejor del arte culinario patagónico. La Base Café recibe primero a los visitantes con productos de Jauja, y a pasos del lugar está el Refugio Albretch Rudolph, que además de servicio de cocina cuenta con alojamiento con salida directa a la nieve.

En Intermedia, a 1.350 msnm, el parador A-Gusto cuenta con una deliciosa variedad de platos y bebidas, y en el Plateau (a 1.700 msnm), a donde se accede con dos telesillas desde el estacionamiento, funciona un restaurante y confitería con capacidad para 100 comensales.

Los tres niveles de la montaña ofrecen desayuno, almuerzo, merienda y café con vista a la cordillera durante toda la temporada de esquí.

El cerro suma, además, la propuesta de alta gama del hotel Après Ski en la Base, a pocos metros de la pista de principiantes, con el singular Ski-Room, que permite a sus huéspedes una confortable guardería de equipos para salir de la habitación a la nieve y volver al establecimiento, como en los mejores complejos invernales del mundo.

Esta temporada la Agencia de Turismo El Bolsón (ATEB) potencia la oferta en el cerro, con informantes desplegados en los tres niveles, un puente a las alternativas o complementos del esquí. Y lo que más entusiasma a los visitantes: sorteos de productos regionales para degustar. El centro de este acompañamiento es la cabaña de informes inaugurada este año por El Bolsón en la Base.

La estrella de esta temporada en El Bolsón es la Experiencia CatSki: los esquiadores ascienden en telesilla hasta el Plateau, donde un pisanieves especialmente adaptado los traslada a sectores de la montaña que no son accesibles por métodos tradicionales, para disfrutar de nieve virgen, vistas imponentes y descensos inolvidables en esquí o snowboard.

Por otro lado, en la Base hay un rental de equipos antes de ingresar al complejo, y quienes buscan indumentaria de invierno la puede conseguir en la ciudad.

Calendario recargado

El calendario de eventos de Laderas Perito Moreno presenta en los próximos días la primera fecha FIS de competencias de esquí alpino , el 31 de julio y 1° de agosto. Este evento, además, estará acompañado de otras actividades recreativas que se harán en simultáneo en la montaña.

, el 31 de julio y 1° de agosto. Este evento, además, estará acompañado de otras actividades recreativas que se harán en simultáneo en la montaña. El 2 de agosto se realizará una fecha del circuito de Rugby Xtreme, un torneo de rugby reducido sobre nieve.

Días después, durante el fin de semana largo del 17 de agosto, tendrá lugar el tradicional festejo del Día del Niño, con su concurso de disfraces, regalos y premios, como ya es una costumbre arraigada en el cerro.

Del 6 al 8 tendrá lugar la segunda fecha FIS de esquí alpino.

Del 12 al 15, será el turno de una fecha del Campeonato Argentino de Freeride, para las disciplinas ski y snowboard.

Del 23 al 28, se realizará el tercer bloque del calendario FASA para la categoría U16, incluyendo las pruebas Memorial Leo Rudolph y los Campeonatos Nacionales de slalom, gigante y super gigante.

Y con fecha a definir en el mes, el cerro volverá a alojar una competencia de esquí adaptado.

Una ciudad llena de atracciones

Además de una oferta gastronómica en expansión y alojamiento con calidad y calidez en la atención, en la ciudad se multiplicaron los encantos.

Mallín Ahogado, sector por donde pasa el acceso al Perito Moreno, que la Municipalidad mantiene despejado, y donde se puede acceder a las ofertas de numerosos prestadores agroecológicos y gastronómicos.

Como sucede todo el año, El Bolsón cuenta con una variada propuesta cultural y de relax en la ciudad. En la Casa del Bicentenario hay cine y espectáculos para niños, y el Centro Cultural Eduardo Galeano renueva su cartelera de espectáculos mes a mes.

Y las noches hay eventos folklóricos, de rock, “retro”, presentaciones en vivo y demás en los distintos recintos privados del centro.