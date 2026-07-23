Por la temporada de invierno, la policía refuerza presencia con 150 efectivos

El Plan Operacional Invierno 2026 se extenderá hasta el 1 de septiembre para fortalecer los destinos de mayor afluencia de turismo en la provincia.

Arribaron a Bariloche y El Bolsón 150 efectivos de la Policía de Río Negro para cubrir la demanda de la temporada invernal.

La Provincia de Río Negro puso en marcha el Plan Operacional Invierno 2026 en la Zona Andina, con el despliegue de 150 efectivos policiales destinados a reforzar la prevención del delito durante la temporada alta de turismo.

El operativo contempla la incorporación de 120 agentes en San Carlos de Bariloche y otros 30 en El Bolsón , quienes se sumarán a las estructuras locales para fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos.

Los efectivos provienen de distintas unidades de la provincia y fueron asignados a la Unidad Regional 3° en Bariloche y a la Zona II en El Bolsón , con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el plan se extenderá hasta el 1 de septiembre, coincidiendo con el período de mayor afluencia turística en la región cordillerana, uno de los principales polos de atracción del país.

120 efectivos se sumarán a reforzar Bariloche y 30 más lo harán en El Bolsón.

Controles y patrullajes intensivos

El Plan Operacional Invierno incluye un incremento de patrullajes en barrios, centros turísticos, rutas y accesos a las ciudades, además de controles vehiculares e identificación de personas en zonas de alta circulación.

También se prevé la presencia policial en centros de esquí y espacios públicos concurridos, donde se concentra una importante cantidad de visitantes durante la temporada, lo que requiere un refuerzo en las tareas preventivas.

Estas acciones estarán acompañadas por la coordinación con organismos de emergencia, Protección Civil y fuerzas de seguridad federales, en un esquema integral que busca dar respuesta a la demanda estacional.

Alberto Weretilneck: “La mejor política es la prevención”

Durante la presentación oficial, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del operativo y valoró el compromiso de los efectivos que se trasladan a cumplir funciones en la región andina durante el invierno.

El mandatario remarcó que la prevención del delito es una de las principales responsabilidades del Estado y subrayó la necesidad de trabajar de manera coordinada entre los distintos niveles institucionales para lograr resultados sostenidos.

En ese sentido, hizo hincapié en la articulación con los municipios, el Poder Judicial y las fuerzas federales, así como en el rol de la comunidad para fortalecer las políticas de seguridad en destinos turísticos.

El Gobernador de Río Negro junto al Intendente de Bariloche y autoridades provinciales, encabezaron el acto.

Una ciudad con alta demanda turística

Weretilneck recordó que Bariloche recibe alrededor de 1,5 millones de turistas por año, lo que la convierte en una ciudad con características particulares en materia de seguridad y planificación de operativos.

“El desafío es cuidar tanto a los residentes como a quienes visitan la ciudad, y evitar que personas lleguen con intenciones delictivas”, sostuvo el gobernador al referirse a la complejidad del escenario.

Asimismo, aseguró que los resultados en materia de seguridad muestran una tendencia a la baja del delito en la provincia, aunque reconoció que el contexto turístico exige un trabajo permanente y reforzado.

Coordinación institucional y trabajo territorial

El jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo, dio la bienvenida a los efectivos y destacó que su incorporación permitirá reforzar la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad.

Señaló además que las tareas de prevención resultan clave tanto en los barrios como en los circuitos turísticos, donde la presencia policial cumple un rol disuasivo frente a posibles hechos delictivos.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, valoró el acompañamiento de la Provincia y consideró que el despliegue de efectivos representa una herramienta fundamental para garantizar tranquilidad durante la temporada.

Del acto de lanzamiento participaron también el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; el subjefe de la Policía, Elio Tapia, y autoridades provinciales y municipales.