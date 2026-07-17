Cuánto cobra ahora la Policía de Río Negro: nueva escala salarial

El Gobierno provincial oficializó la suba retroactiva a junio para toda la fuerza de seguridad y el servicio penitenciario.

El personal de la Policía de Río Negro recibirá una actualización salarial retroactiva desde junio.

El Gobierno de Río Negro oficializó a través del Decreto N° 672/26 un incremento salarial de carácter general y permanente para el personal de la Policía provincial, con vigencia retroactiva al mes de junio de 2026.

La medida, firmada por el gobernador Alberto Weretilneck , estableció que el valor del punto policial pasa a fijarse en $3.383,65. Este parámetro es la base sobre la que se calculan los haberes de toda la fuerza de seguridad provincial, regulada por la Ley L N° 679.

El decreto también dispuso incrementos en el concepto salarial denominado "suma remunerativa policial", creado en 2019 y modificado en 2020. Los nuevos montos quedaron detallados según escala jerárquica, cargos y agrupamientos, diferenciando entre personal con y sin vivienda.

Según el Anexo I de la norma, el Jefe de Policía percibirá $1.105.092,42 con vivienda y $1.107.904,80 sin vivienda. En el otro extremo del escalafón, el cargo de Agente recibirá $679.601,64 y $679.223,04 respectivamente, dentro del agrupamiento Seguridad.

Para los agrupamientos Profesional, Técnico y Servicios Auxiliares, los montos varían entre los $598.042,28 correspondientes a Comisario Mayor y los $453.356,98 fijados para el cargo de Agente, siempre con la distinción entre las modalidades con y sin vivienda.

Robos, hurtos y homicidios dolosos registraron uan baja en 2025. Desde el gobierno se descata que es consecuencia de la inversión en materia de seguridad. Estefania Petrella

Alcance para retirados y pensionados

El texto del decreto precisó que los incrementos alcanzan también al personal retirado y a los pensionados de la Policía de Río Negro, siempre que cuenten con el alta previsional otorgada por la ANSES al momento de hacerse efectivo el pago correspondiente.

En los casos de beneficios de pensión con más de un copartícipe, la norma estableció que estos deberán considerarse como un único titular a los fines del cobro, percibiendo cada uno el porcentaje que le corresponda según la liquidación vigente.

El Servicio Penitenciario también recibe ajustes

El decreto extendió incrementos equivalentes al Servicio Penitenciario Provincial, regulado por la Ley S N° 5185. El valor del punto penitenciario también quedó establecido en $3.383,65, con aumentos en la "suma remunerativa" creada por decreto en 2019.

El Anexo II detalla montos por agrupamiento: Seguridad, Profesional, Técnico, Administrativo y Servicios Auxiliares. Un Inspector General percibirá $964.718,43, mientras que un Agente del agrupamiento Seguridad cobrará $656.777,30 según la nueva escala.

El Anexo III, por su parte, fija los valores correspondientes al personal del agrupamiento seguridad sin vivienda, con montos que van desde los $190.480,43 para Inspector General hasta los $71.209,91 para el cargo de Agente.

Parte del equipo de la División Montada de la Policía, en el predio de la Isla Jordán. Estefania Petrella

Facultades y procedimientos administrativos

El decreto autorizó al Ministerio de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar el cumplimiento de la norma. Asimismo, facultó al Ministerio de Seguridad y Justicia a suscribir los convenios pertinentes con ANSES.

La norma fue refrendada por los ministros de Seguridad y Justicia y de Hacienda, y establece su registro, comunicación y publicación en el Boletín Oficial de la provincia, formalizando así su entrada en vigencia.