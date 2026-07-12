Salió corriendo con una mesada al hombro y terminó detenido: el insólito robo que sorprendió a la Policía

Ocurrió durante la madrugada. El sospechoso intentó escapar con una mesada completa, pero fue interceptado a pocos metros.

El procedimiento se registró alrededor de las 4 de la madrugada y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 29°. Foto: Archivo.

Una escena tan llamativa como inesperada sorprendió a efectivos policiales durante un patrullaje preventivo . Un hombre fue detenido luego de ser descubierto mientras corría cargando una mesada con bacha y grifería que había sido robada de una vivienda.

El insólito episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en Las Grutas y terminó con el sospechoso a disposición de la Justicia.

El procedimiento se registró alrededor de las 4 de la madrugada , cuando efectivos de la Comisaría 29° patrullaban la zona de las calles El Cóndor y Punta Perdices .

En ese momento observaron a un hombre que corría llevando una mesada completa entre sus brazos.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el elemento al suelo e intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido a pocos metros.

El dueño reconoció el elemento robado

Tras la aprehensión, intervino la Fiscalía Descentralizada de San Antonio Oeste, que inició una causa por robo en grado de flagrancia.

Horas más tarde, el propietario de la vivienda se presentó en la dependencia policial, reconoció la mesada con bacha y grifería como de su propiedad y, por disposición judicial, el bien le fue restituido.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho.

Otra madrugada violenta: amenazó a un vecino con un cuchillo y fue detenido

Hace una semana, un hombre fue detenido durante la madrugada, luego de amenazar con un cuchillo a un vecino en un domicilio ubicado sobre calle Celedonio Flores, en Cipolletti. El procedimiento fue realizado por personal de la Subcomisaría 79, tras un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto que estaba pateando el portón de una vivienda.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso alejándose del domicilio. Al intentar identificarlo, el hombre arrojó un elemento similar a un cuchillo, aunque fue reducido a pocos metros. La víctima manifestó que el sujeto se presentó para exigir el pago de una supuesta deuda, golpeó el portón de ingreso y luego lo amenazó exhibiendo un cuchillo tipo serrucho.

Personal del Gabinete de Criminalística intervino en el procedimiento y secuestró un cuchillo tipo tramontina con mango de madera, utilizado presuntamente durante el hecho. Además, se recibieron la denuncia penal a la víctima y las entrevistas al personal policial interviniente.

El aprehendido fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 79 de Cipolletti, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por amenazas calificadas en grado de flagrancia.