Condenado por robar una bici pidió no quedar preso en el Penal de Roca: los motivos que lo inquietan

Un video de alta calidad permitió identificar al ladrón, quien aceptó su culpa y va tras las rejas por sus antecedentes. Hizo un requerimiento por su seguridad.

El hombre atrapado por robar una bicicleta fue condenado a un año de prisión efectiva, por sus antecedentes penales. Pidió no ir preso al Penal de Roca por conflictos con otros internos.

Un ladrón se metió a roba a una casa de Cipolletti. Trepó un portón de poco más de dos metros de altura y se apoderó de una bicicleta, para después escapar con el rodado por el mismo lugar que había entrado.

Sin embargo, el éxito del golpe le duró unos pocos días, porque toda la maniobra delictiva quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble. Las imágenes captadas eran en color y de tan buena calidad que permitió a los policías de la Comisaría 24 del barrio Don Bosco individualizar al sujeto, identificado con las siglas COD, dado que era conocido por tener antecedentes penales.

El hecho ocurrió el 30 de julio de 2025 minutos antes de las 21:30 y el damnificado junto con la denuncia acompañó el esclarecedor video, que fue clave para esclarecer lo sucedido.

Pruebas incriminantes

Con la información recabada en la investigación, el 3 de agosto siguiente el personal policial realizó un allanamiento en el domicilio del sospechoso y aunque no encontraron la bici sustraída, secuestraron ropa que el sujeto vestía el día del hecho, de acuerdo al peritaje efectuado posteriormente.

COD fue imputado por el delito de “hurto con escalamiento”. En el transcurso de la causa, la fiscal Adjunta Julieta Della Cha y el defensor Oficial Rodrigo Martínez le informaron a la jueza María Florencia Caruso Martín que habían consensuado cerrar el caso mediante un juicio abreviado, el procedimiento legal que requiere la confesión del acusado a cambio de una prueba atenuada.

El acuerdo establecía imponerle una pena de un año de prisión de cumplimiento efectiva, debido a que tiene antecedentes penales. La última sentencia fue de cuatro meses de prisión efectiva y la declaración de segunda reincidencia que la dictaron el 25 de marzo de 2024 por un hecho de robo. Se destacó que le habían transmitido la propuesta al denunciante, quien había prestado conformidad.

El conflicto surgió a partir de la modificación del sistema de requisas, que se implementó en el mes de agosto.

El acusado, con el acompañamiento de su defensor también la aceptó, con lo que quedó asentado que admitía su culpabilidad. Explicó el profesional que es el monto de castigo mínimo establecido por la figura y resaltó que COD estuvo en libertad hasta el momento, y que se presentó a la audiencia “sin inconveniente”.

El defensor también requirió que el hombre cumpla la condena en el Establecimiento Penal 5 de Cipolletti y no en el 2 de General Roca, porque tiene “problemas con otros internos”.

Al evaluar el caso, la jueza Caruso Martín aprobó el acuerdo planteado entre las partes y dictó la condena de un año de prisión efectiva. Explicó que “la evidencia reunida es de peso y es suficiente para acreditar el hecho endilgado a C”. También coincidió en que era correcto la calificación endilgada por la Fiscalía.

En cuanto al requerimiento respecto el lugar de detención, ordenó que sea ubicado en el Penal 5 de Cipolletti y no en el 2 de Roca por conflictos que tiene con otros internos. En principio iba a quedar provisoriamente preso en una comisaría cercana a su domicilio hasta que lo trasladaran a la prisión.