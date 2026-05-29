Ocho meses de prisión efectiva por intentar robar una bicicleta en Cipolletti

El Foro Penal cipoleño sentenció al hombre que había sido reducido por vecinos en barrio Del Trabajo. En su historial acumulaba otros hechos delictivos.

Por intentar robar una bicicleta en el barrio Del Trabajo de Cipolletti, un hombre irá a prisión ocho meses.

El Foro Penal de Cipolletti dictó una pena de ocho meses de prisión efectiva contra un hombre acusado de intentar robar una bicicleta en plena vía pública , en el barrio Del Trabajo. El fallo quedó firme tras una audiencia en la que el imputado reconoció su responsabilidad y la defensa oficial no presentó objeciones.

La jueza lo declaró penalmente responsable del delito de hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, en calidad de autor. El hecho fue catalogado como un caso de flagrancia, lo que habilitó una resolución procesal acelerada.

El hombre logró ser reducido por los propios vecinos en el estacionamiento de un supermercado cercano.

El hecho que desató todo

El martes 20 de mayo, cerca del mediodía, una joven dejó su bicicleta sin medidas de seguridad frente a un local comercial ubicado en calle Mengelle, entre Juan José Paso y Alberti. El imputado aprovechó ese descuido y tomó el rodado para escapar.

Sin embargo, varios vecinos del barrio Del Trabajo advirtieron lo que estaba ocurriendo y reaccionaron de inmediato. Salieron en su persecución y lograron reducirlo a pocas cuadras, en el estacionamiento de un supermercado cercano. Fue así como el hombre quedó aprehendido antes de que la policía llegara al lugar.

Uno de los elementos más llamativos del caso es que el imputado llevaba colocada una tobillera de control satelital al momento de cometer el hecho. El dispositivo formaba parte de las medidas cautelares que pesaban sobre él en el marco de un expediente penal paralelo.

Según explicó el fiscal durante la audiencia de formulación de cargos, esa tobillera había sido dispuesta luego de que se dictara una declaración de rebeldía y captura en su contra, por no haber informado domicilio. La medida quedó sin efecto tras su presentación voluntaria y la colocación del dispositivo electrónico.

E.C.P COMISARIA 32 (2) El sujeto ya tenía en su historial un pasado delictivo, incluso circulaba con tobillera electrónica. Estefania Petrella

Un historial que pesó en la sentencia

Los antecedentes penales del imputado fueron determinantes para la resolución del caso. El fiscal informó que el hombre registra en el sistema una condena previa de seis años y ocho meses de prisión, dictada en 2017, por robo agravado por el uso de arma de fuego —en dos hechos en concurso ideal— y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización.

Esa pena quedó agotada en abril de 2024. Es decir, apenas un año después de haber cumplido su condena anterior, el hombre volvió a incurrir en un hecho delictivo, esta vez con una tobillera satelital en su pierna.

El Ministerio Público Fiscal solicitó además la declaración de reincidencia, junto con la aplicación de las accesorias legales y costas, con renuncia expresa a los plazos procesales para interponer recursos. También se informó que la víctima prestó su consentimiento con el proceso y con la pena pretendida.

ECP FISCALIA (2) El Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva. Estefania Petrella

La resolución judicial

Tras escuchar a todas las partes, la jueza hizo lugar al planteo fiscal en su totalidad. Condenó al hombre a ocho meses de prisión efectiva, declaró su reincidencia y dispuso las accesorias de ley correspondientes.

La resolución cerró un proceso que comenzó con la formulación de cargos y la imposición de una prisión preventiva de cuatro meses, dictada días atrás por el juez de Garantías. En aquella instancia, el representante del Ministerio Público había fundado el pedido de preventiva en los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.