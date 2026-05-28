Inician obras en una calle troncal y el plan de asfalto ya se encamina a una nueva etapa

El municipio suma nuevas obras de pavimentación y prepara la última etapa de un plan que superará ampliamente lo anunciado.

El plan de pavimentación que impulsa el municipio de Cipolletti continúa avanzando con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad y consolida su ejecución con obras en arterias estratégicas. Durante la presente semana, comenzó el asfaltado de calle Mosconi, una vía troncal clave para la circulación urbana, en el tramo comprendido entre Maestro Espinosa y Vélez Sarsfield.

La obra forma parte del denominado Plan de 500 cuadras , una iniciativa financiada íntegramente con presupuesto municipal que apunta a mejorar la conectividad, optimizar la infraestructura vial y reforzar la seguridad en el tránsito. Desde la Secretaría de Obras Públicas destacaron que el avance sostenido de los trabajos permite dar respuesta a una demanda histórica de distintos barrios.

En paralelo al asfaltado de Mosconi, el cronograma de obras prevé la continuidad de tareas sobre esa misma arteria y también sobre calle Chile en los próximos días, lo que evidencia la intención de sostener un ritmo constante de ejecución en distintos puntos de la ciudad.

asfalto cipolletti El plan contempla 500 cuadras que serán superadas con nuevas licitaciones hasta llegar a las casi 600.

Trabajos previos y planificación técnica

Además de las tareas de pavimentación, el municipio avanza con trabajos preparatorios en otras zonas. En este marco, se inició la excavación en calle Los Tomillos, en el Distrito Vecinal Noreste, y posteriormente se continuará sobre calle Venezuela.

Estas intervenciones forman parte de una etapa fundamental del proceso de pavimentación. La excavación permite generar una base adecuada —conocida como “caja”— donde se desarrollará la estructura del asfalto. Luego, se procede a la compactación de la subrasante, es decir, el suelo que queda por debajo, y posteriormente se incorpora una base granular, generalmente calcárea.

Desde el área técnica explicaron que estos procedimientos son esenciales para garantizar la durabilidad del pavimento. Una correcta preparación del suelo no solo mejora la calidad de la obra, sino que también asegura su resistencia frente al tránsito y al paso del tiempo.

De esta manera, el plan no solo se enfoca en la extensión de la red asfaltada, sino también en asegurar estándares de calidad que permitan obras eficientes y sostenibles.

Asfalto Cipolletti En paralelo, se ejecutan tareas en otros puntos de la ciudad.

Un plan que se expande más allá de lo previsto

El programa de pavimentación, considerado como uno de los más importantes en la historia reciente de la ciudad, no solo mantiene su ritmo de ejecución sino que además proyecta una ampliación. Según se anticipó, durante el mes de junio se licitará la última etapa del plan, lo que permitirá superar las 600 cuadras asfaltadas, por encima de las 500 previstas originalmente.

Esta ampliación refuerza el impacto del plan en términos de infraestructura urbana, con beneficios directos en la transitabilidad y en la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores que históricamente presentaron dificultades de acceso.

obra calle J.J. Paso El Municipio también avanza en la apertura de la calle Juan José Paso.

Obras complementarias para mejorar la movilidad

El avance del plan de asfalto se articula con otras obras que apuntan a ordenar la circulación y mejorar la movilidad en diferentes sectores de Cipolletti. En la zona noroeste, el municipio ejecuta la apertura de la calle Juan José Paso, en el marco del ordenamiento vinculado a la futura rotonda de San Luis y Santa Cruz.

Esta intervención incluye tareas de excavación, construcción de cordón cuneta y la ejecución de una losa de hormigón armado. El objetivo es generar una vía alternativa de circulación que permita a los vecinos acceder a los barrios antes de llegar a la rotonda, mejorando así la fluidez del tránsito.

En ese mismo sector, también avanza la obra de bicisenda y senda peatonal sobre calle San Luis, que ya supera el 20% de ejecución. Esta intervención busca fomentar una movilidad más segura y ordenada, incorporando espacios específicos para peatones y ciclistas.

Por otra parte, la obra de la rotonda en la intersección de San Luis y Santa Cruz —que se ejecutará una vez finalizada la reubicación de columnas de alumbrado público— tiene como objetivo optimizar la circulación vehicular y mejorar la seguridad vial en un punto clave.