Pisó el palito: cayó presa por vender un costoso teléfono robado en un boliche de Cipolletti

La dueña denunció que le habían robado un iPhone y después vio un aviso que lo vendían por Facebook. Citó a quien lo ofrecía cerca del barrio La Paz, pero fue con la policía y detuvieron a una joven que tenía el aparato.

El teléfono robado en el boliche cipoleño, y la documentación que acredito pertenecer a la mujer que hizo la denuncia. Una joven quedó imputada por ofrecerlo a la venta.

Una joven de 23 años fue detenida luego de que la sorprendieran con un teléfono celular de alta gama que le habían robado a su propietaria en un boliche bailable de Cipolletti .

La denuncia la presentó en la Comisaría 4ta. Relató que el domingo por la madrugada se encontraba en el local “The Club” , ubicado en la rotonda de las rutas 22 y 151, cuando le sustrajeron su iPhone 15 Pro Max.

Pero el lunes poco después de las 15 la damnificada, de 26 años de edad y domiciliada en Centenario , acudió a la Comisaría 32 del barrio La Paz y dijo que había detectado que vendían su dispositivo en Facebook .

Precisó que se había contactado con la persona que lo ofrecía, y que tras simular que estaba interesado en adquirirlo habían pactado un encuentro para concertar la transacción en Mengelle y avenida La Plata, a pocas cuadras de la unidad policial.

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Apareció con la policía

Acompañado por una comitiva de uniformados, lograron interceptar a la joven que había hecho el ofrecimiento y que, efectivamente, tenía en su poder el iPhone 15 Pro Max, color azul titanio, el que fue reconocido por la denunciante.

La sospechosa fue trasladada a la Comisaría 32, donde tras cumplir con los registros de rigor fue notificada que se le iniciaba una causa por el delito de “encubrimiento”, que quedó a cargo del fiscal Gabriel Lamas. En tanto que tras acreditar su propiedad el aparato fue entregado a su dueña.

Preso por robar en una fiambrería

Este martes alrededor de la una de la madrugada un hombre fue detenido en Cinco Saltos, acusado de haber participado en el robo de una fiambrería ubicada en pleno centro de la ciudad rionegrina.

Una vecina alertó a la policía que dos sujetos habían roto la vidriera del local comercial ubicado en inmediaciones de la esquina de las calles Don Bosco y Roca, por lo que una patrulla de la Comisaría 7ta fue hasta el lugar. La testigo le brindó detalles de la fisonomía y vestimenta de los sospechosos, por lo que con esa información salieron en su búsqueda.

Detenido Cinco Saltos robo fiambrería

El operativo dio resultados inmediatamente después, porque a metros del lugar lograron atrapar a un hombre con las características aportadas por la vecina.

La detención fue comunicada al fiscal de turno Gabriel Lamas, quien autorizó una requisa de urgencia. Como parte de esa tarea revisaron una mochila que llevaba el sujeto, y en su interior encontraron latas de atún desmenuzados, condimentos, 2 jalapeños verde y salsa de ají. Por tal motivo es que se procede a la detención del sujeto y su traslado a la dependencia de la fuerza, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Aún falta detener a su cómplice.