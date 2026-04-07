Qué resolvió la Justicia con el acusado de robarle un iPhone a una joven en el barrio San Lorenzo

Junto a un cómplice que escapó sorprendieron a una mujer embarazada que dormía en una camioneta. Le rompieron un vidrio y se llevaron el aparato.

El joven ladrón que le robó el teléfono a una mujer tras romper de un golpe un vidrio de la camioneta estacionada en una calle del barrio San Lorenzo de Cipolletti fue imputado y quedó en prisión preventiva hasta junio.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 4:30 de la madrugada en inmediaciones de la esquina de las calles San Rafael y Ceferino Namuncurá, y este lunes le formularon los cargos al acusado en un audiencia en la que se informó que la víctima , de 26 años de edad y que se había quedado dormida, cursa un embarazo.

La acusación descripta por el representante fiscal confirmó lo relatado por la Policía . La chica se encontraba a bordo de una camioneta Toyota Hilux , cuando la sorprendieron dos desconocidos , uno por cada lado del vehículo.

Detalles del ataque

Uno de los hombres -que aún no pudo ser identificado- se acercó por la puerta del conductor y le habría exhibido un arma de fuego. Luego, rompió el vidrio apoderándose de un teléfono celular de marca iPhone. Mientras ocurría el ataque, el ahora imputado bloqueó la puerta del acompañante para que la mujer no pudiera salir del rodado.

Asustada, comenzó a tocar bocina, y puso en marcha el vehículo y avanzó algunos metros, lo que provocó que los delincuentes salieran corriendo en dirección al barrio La Paz, ubicado a poco más de 100 metros de distancia.

Tras dar aviso a la policía, efectivos de la Comisaría 32 ubicada en el mismo plan habitacional, concurrieron inmediatamente al lugar y se entrevistaron con la víctima del robo, quien brindó el dato referido hacia donde habían huído los asaltantes. Pero además precisó que uno de ellos vestía un buzo claro y una gorra celeste con letras blancas.

Detenido La Paz 050426

Con esos detalles los uniformados iniciaron un rastrillaje por el plan de viviendas y ubicaron a un joven que lucía prendas de vestir que coincidían con la descripción dada por la damnificada, incluida la llamativa gorra celeste con inscripciones en blanco y el inconfundible logo de los Chicago Bulls, el equipo de básquet de la NBA.

La Fiscalía calificó el hecho como "robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada", siendo responsable a título de coautor.

Tenía antecedentes por robo

Añadió que el hombre cuenta con antecedentes penales computables y que está cumpliendo una pena en suspenso de tres años por robo calificado en poblado y en banda desde el 2025.

El defensor oficial del joven sospechoso indicó que no iba a objetar la acusación, pero aclaró que el imputado negaba su participación en el hecho.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso la prisión preventiva por el término de dos meses. Por otra parte, resta atrapar al cómplice del hecho, que esa madrugada logró escapar.