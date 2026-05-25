Quién era el hombre que se descompensó y murió en la Ruta 65

Se confirmó quién era el hombre que murió en Ruta 65. La víctima era parte de una agrupación scout de Roca, que lo despidió con dolor.

Este domingo por la mañana, un trágico hecho conmovió a la comunidad de General Roca . Un hombre de 59 años murió tras sufrir una repentina descompensación mientras viajaba como acompañante en un vehículo por la Ruta 65 . El deceso generó un profundo impacto en la región, especialmente al confirmarse la activa participación institucional de la víctima en el ámbito local.

El hecho ocurrió minutos antes de las 9 . Según informaron fuentes policiales, la víctima, quien se encontraba domiciliada en la zona céntrica de General Roca , se dirigía hacia un evento en la localidad de Allen a bordo de un automóvil en calidad de acompañante.

De acuerdo al dramático relato del conductor, las complicaciones de salud se desencadenaron de un momento a otro al pasar la intersección con la calle Félix Heredia . En ese punto del trayecto, el hombre comenzó a roncar y se desvaneció de manera repentina.

Ante la total falta de respuesta de su compañero, el automovilista desvió inmediatamente su marcha y se dirigió a toda velocidad hacia la guardia del Hospital Francisco López Lima para pedir auxilio de urgencia.

Ingreso hospitalario e investigación por "muerte dudosa"

El vehículo ingresó al sector de emergencias del nosocomio local pocos minutos después de la descompensación. Sin embargo, al momento de ser asistido, la médica de turno constató con pesar que el paciente ya se encontraba sin signos vitales.

A raíz de la naturaleza repentina del deceso, la profesional de la salud dictaminó el caso bajo la carátula de "muerte dudosa". Por estas horas, se le dio intervención formal a la fiscalía de turno, desde donde se ordenarán las pericias y la autopsia correspondientes para determinar con precisión científica las causas del fallecimiento.

ruta chica

Identificación de la víctima y dolor en la comunidad Scout

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron oficialmente la identidad del vecino fallecido: se trataba de Mario Melani, un hombre con una extensa y reconocida trayectoria en el asociacionismo local.

Mario Melani se desempeñó como Director de la Zona 31 de Scouts Argentina y era un miembro activo del grupo de Scouts San Cayetano 228, entidad que desarrolla sus actividades comunitarias en nuestra ciudad. Ante la triste noticia, la comunidad Scout de General Roca emitió de forma oficial sus condolencias y acompañamiento a la familia del querido referente en este difícil momento.

"Con profundo dolor despedimos a nuestro amigo Mario Melani Mario dejó una huella inmensa en cada joven y adulto que compartió camino con él, enseñando siempre desde el compromiso, el servicio y la fraternidad scout. Su entrega al movimiento y su vocación de educador permanecerán para siempre en la memoria de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, amigos y hermanos scouts en este difícil momento. Buen camino hacia el campamento eterno", manifestaron desde la agrupación.