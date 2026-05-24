Manchas de sangre y videos: el crimen del comerciante suma pruebas que podrían cambiar la investigación

Hallaron rastros de sangre, celulares y grabaciones durante allanamientos por el asesinato de Elías Miguel en Bariloche.

Los dos allanamientos se realizaron en el barrio Nahuel Hue. Foto: Gentileza.

La investigación por el brutal crimen del comerciante Elías Miguel sumó en las últimas horas pruebas consideradas clave para intentar identificar a todos los integrantes de la banda que participó del violento robo en Bariloche .

En dos allanamientos realizados en el barrio Nahuel Hue , efectivos de la Policía de Río Negro secuestraron DVR con grabaciones de cámaras de seguridad, celulares, equipos de comunicación y prendas de vestir que ahora serán sometidos a distintas pericias.

Los operativos fueron encabezados por personal policial, junto al COER y especialistas del Gabinete de Criminalística, y se extendieron durante varias horas con colaboración de vecinos de la zona.

El hallazgo que encendió las alarmas

Uno de los momentos más delicados de los procedimientos ocurrió cuando los investigadores encontraron manchas símil hemáticas en el baño de una de las viviendas allanadas.

Frente a esa situación, el fiscal ordenó preservar de inmediato el lugar y dejarlo bajo custodia para que Criminalística trabaje con reactivos especiales capaces de detectar rastros biológicos, incluso si intentaron limpiarlos.

Los pesquisas sospechan que esa sangre podría pertenecer a alguno de los delincuentes que habría resultado herido durante el feroz tiroteo con el comerciante.

Videos, celulares y dispositivos bajo análisis

Entre los elementos más importantes secuestrados aparecen varios DVR y discos rígidos de almacenamiento. Los investigadores creen que allí podrían existir imágenes decisivas para reconstruir movimientos, identificar vehículos y seguir el recorrido de los sospechosos antes y después del ataque.

Además, durante las diligencias también incautaron teléfonos celulares, handies con bases cargadoras, una cámara deportiva, pendrives y otros dispositivos electrónicos.

Todo el material quedó bajo resguardo y será sometido a pericias informáticas para intentar recuperar comunicaciones, ubicaciones, fotografías y cualquier dato útil para avanzar en la causa.

Las próximas horas, claves para la investigación

Aunque en uno de los domicilios no encontraron moradores, los investigadores avanzaron igual con el secuestro de numerosos elementos que podrían convertirse en evidencia determinante.

También fueron incautadas prendas de vestir, zapatillas, guantes, gorros y municiones que serán analizados en busca de ADN, residuos de pólvora y otros rastros que permitan vincular a los sospechosos con el crimen.

La causa continúa bajo estricta reserva, pero puertas adentro los investigadores creen que las próximas horas podrían ser decisivas. Las grabaciones halladas y las pericias sobre las manchas de sangre aparecen como piezas centrales para reconstruir cómo actuó la banda y quiénes participaron del asesinato.