Los pescaron merodeando por el centro de Cipolletti y sospechan que andaban robando con un inhibidor

Son dos jóvenes que se movían en un auto en actitud que puso en alerta a policías que pasaron por el sector. Dentro del vehículo encontraron un handy y otros objetos que generaron suspicacias.

Los dos hombres demorados en pleno centro de Cipolletti, sospechados de robar vehículos con un inhibidor de los sistemas de seguridad.

Policías de la Comisaría 4° de Cipolletti demoró a dos hombres jóvenes sospechados de robar mediante el uso de inhibidores de señal, tras un operativo realizado en inmediaciones de las calles San Martín y Miguel Muñoz, pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se produjo el viernes cerca de las 17:30, cuando efectivos regresaban de un rastrillaje y detectaron un automóvil presuntamente vinculado a varios ilícitos bajo la modalidad conocida como “ hurto con inhibidor”, es decir la técnica delictiva en la que emplean un equipo de radio tipo Handy para anular las alarmas y sistemas de seguridad de los vehículos , para luego robar lo que encuentren adentro.

El auto, un Volkswagen Gol color gris, también habría sido registrado en grabaciones de hechos anteriores, destacaron desde la fuerza policial.

Actitud que despertó suspicacias

Al llegar a la esquina de las calles San Martín y Miguel Muñoz, uno de los ocupantes descendió del rodado y siguió caminando, mientras que el conductor continuó por Miguel Muñoz, donde estacionó y también bajó.

De acuerdo a la investigación, el hombre que bajó del vehículo ya habría sido identificado en videos de cámaras de seguridad relacionados con un hecho previo. En tanto, el conductor intentó regresar rápidamente al automóvil al advertir la presencia policial, actitud que despertó sospechas entre los efectivos.

Presos con inhibidor 2

Ante la reacción del sujeto y con presencia de testigos, la Policía realizó una requisa de urgencia en el vehículo. Allí secuestraron, efectivamente, un inhibidor tipo Handy, una batería compatible, nueve tarjetas bancarias, una tarjeta de Mercado Pago, tres teléfonos celulares, herramientas como un destornillador y una pinza y un equipo con tablas y cubiertos para comer asado, entre otras cosas.

El fiscal de turno dispuso el secuestro de todos los elementos hallados, además de la demora de ambos sospechosos y su notificación en el marco de una causa judicial por el delito de “hurto con inhibidor”. En tanto que el auto en el que se movilizaban quedó secuestrado y vinculado a la causa.

Cómo evitarlo

El uso de equipo de radios para anular los sistemas de seguridad de los vehículos y robar lo que se deja en su interior es una modalidad delictiva que hizo furor hace unos años y mantiene vigencia. Un dato que no deja de inquietar es que este tipo de dispositivos se pueden adquirir libremente en el mercado con un costo que no aparece como inalcanzable. Más aún ahora con la apertura de las importaciones, el mercado ofrece distintas alternativas.

La maniobra se efectúa cuando el dueño del auto desciende, pulsa el botón de la alarma con el cierre centralizado y se retira tras escuchar la señal sonora. Sin embargo, en el mismo momento puede estar vigilándolo un ladrón con un Handy, quien acciona la tecla de transmisión que impide que el vehículo reciba el mando del control remoto, por lo que el rodado queda totalmente vulnerable.

El consejo habitual que se brinda pare evitar ser víctima de estos robos es chequear manualmente que las puertas queden cerradas. Y por supuesto, no dejar objetos de valor en el habitáculo.