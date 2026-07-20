La ciudad que no para de crecer: 17 edificios se levantan en simultáneo en Cipolletti

El pulso de Vaca Muerta impulsa las inversiones privadas y posiciona a Cipolletti como referente del Alto Valle en desarrollos urbanos. ¿Cuáles son las zonas elegidas?

Quien camina la ciudad, nota que Cipolletti atraviesa un momento de expansión inmobiliario sin precedentes. Las obras privadas y en altura crecen con fuerza y cada vez se observan más en distintos sectores.

Según información a la que accedió LM Cipolletti a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial, actualmente se encuentran en construcción 17 edificios , de los cuales 15 son torres tradicionales y dos corresponden a complejos dúplex, sumando un total de 38.983 metros cuadrados en ejecución.

El dato confirma una tendencia que viene consolidándose en los últimos años: la ciudad se transformó en un polo de atracción para inversores , familias y desarrolladores que ven en Cipolletti una plaza estratégica dentro de la región del Alto Valle , en gran medida impulsada por el derrame económico de Vaca Muerta .

Hasta el momento, en Cipolletti hay 38.983 metros cuadrados en ejecución. Estefania Petrella

Las zonas elegidas y las dimensiones de los proyectos

El arquitecto Carlos Rimmele, a cargo de la dirección municipal, precisó que las zonas más elegidas para estos desarrollos son el centro de la ciudad, el barrio San Pablo y todo su radio de influencia inmediato. Allí se concentra la mayor densidad de proyectos en marcha actualmente.

Los emprendimientos en construcción presentan una amplia variedad de escalas, con superficies que van desde los 2.300 hasta los 4.700 metros cuadrados por proyecto. Esta diversidad de tamaños refleja un mercado que combina inversiones medianas con desarrollos de mayor envergadura destinados a un público más amplio.

Un dato que se destaca especialmente es la construcción, sobre calle Brentana, de lo que será uno de los edificios más grandes de toda la historia de Cipolletti. Esta obra se convirtió en un símbolo del nuevo perfil urbano que empieza a delinear la ciudad en altura.

Los edificios privados son destinados para usos comerciales y viviendas tipo duplex. Estefania Petrella

Loteos y barrios residenciales también crecen

Más allá de los edificios en altura, la Dirección de Desarrollo Territorial contabilizó 18 desarrollos urbanos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Estos incluyen proyectos sobre el corredor de ruta, barrios residenciales consolidados y la zona de La Falda, que se posiciona como una de las más solicitadas.

El municipio también avanza en la regularización de terrenos y edificaciones ubicadas sobre tierras no regularizadas. Uno de los casos más relevantes es el sector del tercer puente, en la salida hacia Neuquén, donde se trabaja activamente en normalizar la situación dominial de las propiedades.

Los números que confirman el crecimiento sostenido

Los registros oficiales, que agrupan viviendas, comercios, oficinas, talleres, industrias, planes de vivienda y equipamiento urbano, muestran una evolución sostenida en los últimos años. En superficie anual a empadronar, 2024 cerró con 39.637 metros cuadrados, mientras que 2025 alcanzó los 35.652 metros cuadrados.

La superficie con permiso de construcción otorgado también evidencia un salto significativo: pasó de 75.832 metros cuadrados en 2024 a 94.222 metros cuadrados en 2025, un incremento que confirma la aceleración del sector en el último año registrado por el municipio.

En cuanto a los anteproyectos, instancia previa a la obtención del permiso de construcción, la superficie aprobada creció de 49.414 metros cuadrados en 2024 a 52.148 metros cuadrados en 2025, sosteniendo la curva ascendente en todas las etapas del proceso constructivo.

Las zonas elegidas para las inversiones son el casco céntrico, el barrio San Pablo y la zona de influencia. Estefanía Petrella

La mirada del Colegio de Arquitectos sobre el fenómeno

Consultada por LM Cipolletti, la presidenta del Colegio de Arquitectos de Cipolletti, María Beatriz Raffaelli, explicó que los desarrollos inmobiliarios de la ciudad se alimentan directa o indirectamente del derrame económico de la producción petrolífera y gasífera de Vaca Muerta, aunque ese derrame todavía no despliega todo su potencial.

Raffaelli detalló que los edificios en altura, "mal llamados torres", se concentran mayoritariamente en el área céntrica, producto de un mercado todavía poco diverso. Señaló que los desarrollos apuntan a unidades para uso propio o para inversores que buscan rentabilizar mediante alquileres con demanda sostenida.

La titular del colegio remarcó que tanto Vaca Muerta como el negocio inmobiliario necesitan seguridad jurídica y una fuerte inversión en infraestructura. Pidió un Código de Planeamiento que permita más densidad de ocupación en algunas áreas y proteja otras que no deberían recibir estos emprendimientos.

Superficie total registrada por el Colegio de Arquitectos

El propio Colegio de Arquitectos lleva un registro de los expedientes que sus profesionales presentan y luego derivan a la Municipalidad. Los números muestran una curva claramente ascendente: en 2023 se registraron 197.546,98 metros cuadrados totales entre superficie cubierta y semicubierta.

En 2024 ese total escaló a 216.014,08 metros cuadrados, y en 2025 alcanzó su pico con 242.030,35 metros cuadrados. Hasta junio de 2026 ya se contabilizan 133.882,72 metros cuadrados, cifra que anticipa otro año de fuerte actividad constructiva en la ciudad.

Cómo se distribuyen las tareas profesionales

Respecto de las encomiendas que reciben los arquitectos matriculados, el colegio detalló que el 25% corresponde a tareas de proyecto, el 20% a dirección de obra y el 16% a cálculo estructural. Las tareas de relevamiento representan el 28%, mientras que otras actividades profesionales suman el 11% restante, completando un panorama de trabajo diversificado dentro del sector.

Los datos oficiales y los que registra el Colegio de Arquitectos coinciden en un mismo diagnóstico: Cipolletti crece al ritmo de una región transformada por Vaca Muerta, consolidándose como epicentro de inversión y desarrollo en el Alto Valle.