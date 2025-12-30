Más empresas, más empleo: el plan de Cipolletti para convertirse en nodo logístico regional

Cómo es el plan que se impulsa en Cipolletti para radicar a más de 100 empresas, generar empleo y consolidarse como nodo estratégico de servicios ante la expansión de Vaca Muerta.

Cipolletti avanza en un ambicioso plan de desarrollo territorial que apunta a radicar más de 100 nuevas empresas en parques industriales y logísticos , con el objetivo de fortalecer su perfil productivo, generar empleo y posicionarse como un aliado estratégico del boom de Vaca Muerta . La iniciativa combina inversión privada, incentivos provinciales y un marco normativo municipal que busca ordenar el crecimiento y potenciar la competitividad de la ciudad.

El proyecto, impulsado por el Municipio a través de la Dirección de Desarrollo Territorial, contempla la aprobación de emprendimientos privados que generarán más de un centenar de parcelas estratégicas , pensadas para atraer inversiones vinculadas a los servicios, la logística y el abastecimiento regional. Se trata de una política integral que articula planificación urbana, desarrollo económico y visión metropolitana.

El intendente Rodrigo Buteler confirmó el rumbo de esta estrategia y destacó el trabajo conjunto con la Provincia. “Esto lo logramos gracias a que, con el gobernador, tenemos una misma mirada de desarrollo de la ciudad en el marco de la provincia. Porque somos parte del desarrollo de Vaca Muerta , porque el gobierno provincial aprobó la Ley de Parques Industriales que permite que esto suceda, porque modificamos el Código de Planeamiento Urbano , porque tenemos las tasas comerciales más competitivas de la región y porque hay desarrolladoras que apuestan y creen en Cipo”, afirmó.

ECP TERCER PUENTE (13) El principal desarrollo productivo estará situado sobre ruta 22 y 151, en la zona del tercer puente al norte de la ciudad. Estefania Petrella

Dónde estarán los nuevos parques y cuántas parcelas se suman

El plan contempla tres ejes de expansión productiva claramente definidos. Por un lado, la creación de un Parque Logístico Privado sobre la Ruta Nacional 22, que contará con 37 lotes bajo el formato de Consorcio Parcelario Industrial, además de áreas de servicios de ruta con perfil empresarial. Su ubicación estratégica permitirá una conexión directa con el Parque Industrial de Neuquén y con los principales corredores de transporte regional.

En paralelo, se desarrollarán dos emprendimientos de servicios de ruta sobre la Ruta Provincial 65, con un total de 24 parcelas comerciales, orientadas a optimizar el flujo entre Fernández Oro y Cipolletti. Estos espacios están pensados para actividades de gran escala, vinculadas al tránsito pesado y al movimiento logístico.

A esto se suma la ampliación del actual Parque Industrial de Cipolletti (PIC), donde se incorporarán 41 nuevas parcelas industriales. Esta iniciativa permitirá modernizar la infraestructura existente y consolidar al predio como el principal nodo de servicios especiales de la ciudad.

Actualmente, el PIC cuenta con 232 lotes industriales, más de 77 empresas inscriptas en el Registro Provincial de Parques Industriales y se estima que funcionan más de 120 firmas, lo que da cuenta de un entramado productivo en permanente crecimiento.

ECP TERCER PUENTE (10) La estrategia, busca que más de 100 empresas se radiquen en Cipolletti con incentivos fiscales desde la provincia y el municipio, aprovechando el perfil logístico de la ciudad. Estefania Petrella

Un perfil productivo pensado para la convivencia urbana

A diferencia de otras localidades con un perfil netamente petrolero, Cipolletti apuesta a un modelo de industria más limpia y compatible con su entorno agrícola y urbano. “No es una ciudad pensada para que una empresa compre cuatro hectáreas y monte una base petrolera. Nosotros vamos por una convivencia armónica con las chacras”, explicó Buteler.

Los nuevos parques estarán orientados a empresas de servicios, logística, concesionarias, corralones, ferreterías, galpones de almacenamiento y actividades de abastecimiento, con lotes de entre 2.000 y 2.500 metros cuadrados. El objetivo es concentrar actividades que acompañen el desarrollo energético y productivo regional, sin generar conflictos ambientales ni urbanos.

Este enfoque se ve respaldado por las modificaciones al Código de Planeamiento Urbano, que habilitaron la localización de parques industriales y logísticos en zonas que antes no estaban contempladas, especialmente a la vera de las rutas 22 y 151 y en el área del tercer puente.

Inauguración tercer puente aérea.jpg Los lotes serán de entre 2 mil y 2.500 metros cuadrados, para las empresas que deseen instalarse como corralones, empresas de servicios petroleros, abastecimiento, entre otras. Archivo

Incentivos provinciales y beneficios municipales

El impulso local se complementa con el Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro, que incluye un capítulo específico para la radicación en parques industriales y logísticos. La normativa provincial permite acceder a beneficios fiscales de hasta 10 años, plazo que se extiende a 15 años en el caso de parques con certificación sustentable.

Además, el nuevo régimen habilita la creación de parques industriales privados, una novedad clave para acelerar inversiones, y contempla incentivos tanto para nuevas radicaciones como para empresas que amplíen su producción en más de un 50%.

En el plano local, el Código Tributario Municipal – Ordenanza de Fondo Nº 566/2025 establece exenciones concretas. Según el artículo 117, quedan exentas del pago de derechos de edificación y obras las empresas instaladas en el Parque Industrial de Cipolletti o acogidas a la Ley de Promoción Industrial provincial, mientras que las empresas radicadas en el Área Industrial y de Servicios (AIS) fuera de los parques acceden a una exención del 50%.

desarrollo parques industriales La ciudad ya cuenta con la planificación integral de los nuevos loteos para radicar a las empresas en parques industriales privados. Ilustración

Una apuesta estratégica para el futuro

Con este paquete de medidas, la ciudad busca ordenar su crecimiento, generar empleo y captar inversiones en un contexto regional atravesado por grandes proyectos energéticos. La combinación de planificación, incentivos fiscales y perfil productivo definido posiciona a la ciudad como un nodo logístico y de servicios clave del Alto Valle, preparado para capitalizar el desarrollo de Vaca Muerta sin resignar identidad ni calidad urbana.

El desafío ahora será acompañar este crecimiento con infraestructura, servicios y control, para que la expansión productiva se traduzca en más oportunidades y desarrollo sostenible para toda la comunidad.