Cipolletti impulsa su expansión productiva con la aprobación de nuevos parques industriales para más de 100 empresas

La Municipalidad habilitó el primer parque industrial cerrado que se instalará en el Tercer Puente y tres loteos industriales en la zona de la Ruta Chica.

El intendente Buteler anunció la aprobación de una resolución para un nuevo parque industrial cerrado y tres loteos industriales que permitirán la instalación de más de 100 empresas.

La ciudad de Cipolletti realizó un paso clave en términos de desarrollo productivo y progreso con la aprobación de una serie de resoluciones que habilitan nuevos parques y loteos industriales que permitirán la instalación de más de 100 empresas , lo que consolida un crecimiento histórico para la economía local .

En el día de ayer, el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler anunció la aprobación para la instalación del primer parque industrial privado , que será ubicado en el área del Tercer Puente . Esta zona productiva ya alberga a más de 50 empresas que tienen su eje productivo en Cipolletti.

Además, el jefe comunal dio luz verde a dos loteos industriales en la zona de la Ruta Chica , que permitirá la instalación de 25 nuevas empresas . Esta iniciativa permitirá la expansión del sector productivo y la generación de empleo que le aportará dinamismo a la economía regional.

“Estoy firmando cuatro resoluciones de las más trascendentes para el futuro de la ciudad. Aprobando el primer parque industrial privado, cerrado de la ciudad. Esto es histórico, estamos aprobando dos loteos industriales que va a albergar a 25 nuevas empresas y el loteo en el parque industrial que recibirá 40 empresas más” explicó Buteler.

Cipolletti sigue creciendo.

Hoy se firmaron 4 resoluciones que habilitan nuevos parques industriales y loteos para recibir a más de 100 nuevas empresas.

Más trabajo, más inversión y más futuro para la ciudad.

Cipo crece pic.twitter.com/jaRlP2zCg5 — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) December 26, 2025

Cipolletti se suma al entramado productivo de Vaca Muerta

Además, el jefe comunal aprobó la resolución para otro loteo en el área del Parque Industrial que recibirá a 40 firmas más. La instalación de empresas permitirá el desarrollo de infraestructura que acompañará el crecimiento de Vaca Muerta y su entramado para la exportación de gas y petróleo.

Buteler indicó que la instalación de nuevas empresas que acompañen el desarrollo productivo se desprende de la mirada del Gobernador Alberto Weretilneck con la aprobación de la ley de parque industriales, que generan mayores beneficios y precios competitivos para sumarse a la cadena de producción de Vaca Muerta e industrias afines.

acuerdo gnl La alianza contempla una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL y exportaciones estimadas en 14.000 millones de dólares.

“Con el Gobernador Weretilneck tenemos la misma mirada de desarrollo en el marco de la provincia, porque somos parte del desarrollo de Vaca Muerta gracias a que vamos a exportar gas y petróleo por nuestros mares” agregó Buteler.

La aprobación del nuevo parque privado y tres lotes industriales que fomentará la instalación de más de 100 empresas, generará un crecimiento productivo en la zona y la creación de empleos para abastecer las demandas del sector de hidrocarburos. El desarrollo de nuevas firmas crean expectativas en la región, que busca opciones para la transformación de su economía familiar.

“Modificamos el código de planeamiento urbano para que sucedan estas cosas, porque tenemos las tasas comerciales más competitivas de la región, porque los contribuyentes nos acompañan para ser infraestructura pública y porque tenemos desarrolladoras que creen en nosotros, apuestan e invierten” concluyó Buteler.

bute pae Los caños permitirán la exportación de gas y petróleo a través del Puerto de San Antonio Este.

Llegaron los caños para el gasoducto del GNL al puerto de San Antonio Este

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que llegó al puerto de San Antonio Este el barco con materiales destinados al proyecto del consorcio Southern Energy que permitirá la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) desde las costas rionegrinas.

El anuncio se realizó tras una reunión que el Gobernador mantuvo con representantes del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), con quienes analizó los avances del proyecto y coordinó la próxima operación de descarga.

Se trata del buque CS Fortune, que transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China. El material será utilizado para el desarrollo de la primera parte del proyecto Argentina FLNG, impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar, que prevé el montaje de un barco licuefactor frente a la costa rionegrina.

Buque GNL Rio Negro.png Más de 200 oradores se presentarán en la audiencia pública para un nuevo buque de GNL en las costas rionegrinas. Archivo

Empleo en el puerto

“Con los compañeros del SOPSAO estuvimos hablando de lo que se hizo y con la esperanza fuerte de lo que vamos a hacer. El 18 llega el barco destinado a seguir las obras de petróleo y gas en nuestro puerto, así que estamos analizando cómo los trabajadores del puerto van a llevar adelante su operación”, señaló Weretilneck.

El secretario general del SOPSAO, Osvaldo Mendoza, explicó que “este barco traerá los caños para el proyecto de GNL, en una operación que se realizará en el puerto de San Antonio Este, con participación directa de los trabajadores portuarios”.

Weretilneck destacó que “es una gran noticia para San Antonio Este y para los trabajadores del puerto, porque cada embarque significa más empleo local y más movimiento para toda la región. Nuestro puerto es clave en el desarrollo energético del país y en el crecimiento de Río Negro”.

Los megaproyectos del GNL

Con el arribo del buque, en Río Negro se abre la era del GNL para la Argentina. El primero de los tres desarrollos en marcha es el de Southern Energy, que sumará dos barcos (el Hilli Episeyo en 2027 y el MK2 en 2028), capaces de procesar en conjunto 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.

acuerdo ypf gnl El acuerdo GNL permitirá que Río Negro se sume al entramado productivo de Vaca Muerta.

En paralelo, avanzan las etapas (YPF y Shell) y 3 (YPF, ENI y ADNOC) del plan Argentina LNG, que, de concretarse, sumarían una capacidad de produccion de 18 millones de toneladas anuales de GNL. Estos desarrollos consolidan a Río Negro como eje estratégico de la nueva matriz energética nacional y punto clave en la salida del gas argentino al mundo.

Ayer, YPF y ENI anunciaron la firma de un “Framework Agreement” con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi). El acuerdo marca un paso decisivo hacia la incorporación del gigante emiratí al proyecto Argentina LNG, una iniciativa que busca posicionar al país como un nuevo jugador relevante en el mercado global de gas natural licuado (GNL).

El entendimiento, de carácter preliminar, establece las bases para la negociación de los términos definitivos de participación de XRG en el proyecto, que prevé la construcción de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial a partir del desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.