El 18 llegarán al puerto de San Antonio Este los caños para el gasoducto del GNL

Se trata del buque CS Fortune, que transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció que el 18 de noviembre llegará al puerto de San Antonio Este el barco con materiales destinados al proyecto del consorcio Southern Energy que permitirá la exportación de Gas Natural Licuado (GNL ) desde las costas rionegrinas.

El anuncio se realizó tras una reunión que el Gobernador mantuvo con representantes del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), con quienes analizó los avances del proyecto y coordinó la próxima operación de descarga.

Se trata del buque CS Fortune , que transporta 10.000 toneladas de caños de acero (2.209 unidades en total) cargados en Shanghái, China. El material será utilizado para el desarrollo de la primera parte del proyecto Argentina FLNG, impulsado por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la noruega Golar, que prevé el montaje de un barco licuefactor frente a la costa rionegrina.

Empleo en el puerto

“Con los compañeros del SOPSAO estuvimos hablando de lo que se hizo y con la esperanza fuerte de lo que vamos a hacer. El 18 llega el barco destinado a seguir las obras de petróleo y gas en nuestro puerto, así que estamos analizando cómo los trabajadores del puerto van a llevar adelante su operación”, señaló Weretilneck.

El secretario general del SOPSAO, Osvaldo Mendoza, explicó que “este barco traerá los caños para el proyecto de GNL, en una operación que se realizará en el puerto de San Antonio Este, con participación directa de los trabajadores portuarios”.

Proyecto GNL PAE Pan American Energy Golar.jpeg La audiencia pública sobre el proyecto de GNL en Río Negro se desarrolló en el gimnasio municipal de San Antonio Este.

Weretilneck destacó que “es una gran noticia para San Antonio Este y para los trabajadores del puerto, porque cada embarque significa más empleo local y más movimiento para toda la región. Nuestro puerto es clave en el desarrollo energético del país y en el crecimiento de Río Negro”.

Los megaproyectos del GNL

Con el arribo del buque, en Río Negro se abre la era del GNL para la Argentina. El primero de los tres desarrollos en marcha es el de Southern Energy, que sumará dos barcos (el Hilli Episeyo en 2027 y el MK2 en 2028), capaces de procesar en conjunto 6 millones de toneladas métricas de GNL por año.

En paralelo, avanzan las etapas (YPF y Shell) y 3 (YPF, ENI y ADNOC) del plan Argentina LNG, que, de concretarse, sumarían una capacidad de produccion de 18 millones de toneladas anuales de GNL. Estos desarrollos consolidan a Río Negro como eje estratégico de la nueva matriz energética nacional y punto clave en la salida del gas argentino al mundo.

Ayer, YPF y ENI anunciaron la firma de un “Framework Agreement” con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi). El acuerdo marca un paso decisivo hacia la incorporación del gigante emiratí al proyecto Argentina LNG, una iniciativa que busca posicionar al país como un nuevo jugador relevante en el mercado global de gas natural licuado (GNL).

El entendimiento, de carácter preliminar, establece las bases para la negociación de los términos definitivos de participación de XRG en el proyecto, que prevé la construcción de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial a partir del desarrollo del yacimiento Vaca Muerta.