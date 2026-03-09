Regalías petroleras en debate: Río Negro analiza cambiar cómo se reparten entre los municipios

El Gobierno provincial inició en Cipolletti una ronda de reuniones con intendentes de ciudades productoras para analizar cambios en la distribución de las regalías hidrocarburíferas.

El reparto del dinero que genera la actividad petrolera volvió al centro de la escena en Río Negro . El Gobierno provincial comenzó una serie de reuniones con municipios productores para analizar cambios en la distribución de las regalías hidrocarburíferas , un tema clave para las finanzas locales.

El proceso de trabajo arrancó en Cipolletti , donde la secretaria de Hidrocarburos Mariela Moya encabezó el primer encuentro junto al intendente Rodrigo Buteler y equipos técnicos del municipio.

Las reuniones forman parte de una propuesta impulsada por el Gobierno provincial para revisar la llamada “distribución secundaria” de las regalías , es decir, cómo se reparten esos recursos entre las ciudades donde se desarrolla la actividad hidrocarburífera.

La intención oficial es actualizar el esquema actual para que refleje mejor la realidad de la producción petrolera y su impacto territorial en cada localidad.

“Lo que estamos buscando es conocer si tienen alguna contrapropuesta o si tienen alguna consulta puntual sobre sus municipios”, explicó Moya durante los encuentros de trabajo.

Las ciudades que participan

El ciclo de reuniones continuará en los próximos días con intendentes y equipos técnicos de otros municipios productores del Alto Valle y la región, entre ellos: Fernández Oro, Allen, General Roca, Cervantes, Catriel, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

En cada caso, los intendentes participan junto a equipos técnicos especializados para analizar la propuesta y discutir posibles modificaciones.

También se revisará la coparticipación

En paralelo, el ministro de Gobierno y Trabajo Agustín Ríos recorre distintas localidades en el marco de una mesa de trabajo impulsada por el gobernador para analizar la actualización de los índices de coparticipación provincial.

Ese esquema no se revisa desde hace más de 30 años, por lo que el Ejecutivo provincial busca abrir un proceso de diálogo con los municipios para discutir posibles cambios en la distribución de recursos.

La discusión sobre regalías y coparticipación aparece así como uno de los debates económicos más importantes para las ciudades productoras, ya que cualquier modificación podría impactar directamente en sus presupuestos y obras públicas.