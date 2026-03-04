Choque en Ruta 22 y Toschi provocó demoras en plena hora pico en Cipolletti

El choque entre tres autos en Ruta 22 y Toschi provocó demoras y volvió a exponer los riesgos de uno de los cruces más transitados de Cipolletti.

Un choque por aproximación generó complicaciones en la mañana de este miércoles sobre ruta 22 y Luis Toschi en Cipolletti.

La mañana de este miércoles comenzó con complicaciones en el tránsito sobre la Ruta Nacional 22 , a la altura del cruce con calle Luis Toschi, uno de los accesos más utilizados para ingresar y salir de Cipolletti . En plena hora pico y con una importante circulación vehicular, tres automóviles se vieron involucrados en un choque que provocó demoras y obligó a desviar la circulación por las colectoras.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30, cuando dos vehículos colisionaron por alcance mientras transitaban por la ruta. Según la información preliminar, el impacto se produjo cuando un Volkswagen Nivus embistió desde atrás a un Fiat Siena que circulaba por el sector. A raíz del golpe, el Siena habría sido desplazado hacia adelante y terminó tocando a un tercer vehículo que se encontraba delante.

El choque generó rápidamente un cuello de botella en el tránsito, en un horario de intenso movimiento vehicular. La situación obligó a organizar desvíos hacia las colectoras para evitar mayores congestiones mientras se realizaban las tareas de asistencia y control en el lugar.

Choque Toschi y ruta 22 Cipolletti (1) Al lugar asistió una ambulancia del SIARME quien asistió a los involucrados, sin mayores complicaciones. LM Cipolletti

En el operativo intervinieron efectivos policiales del destacamento El Manzanar, personal de Tránsito municipal y una ambulancia del SIARME, que acudió de manera preventiva para asistir a los involucrados.

Afortunadamente, no se registraron personas con heridas de gravedad. Sin embargo, el Fiat Siena fue el vehículo que sufrió los mayores daños como consecuencia del impacto recibido desde atrás y el posterior contacto con el tercer automóvil.

Durante varios minutos el tránsito circuló con demoras en el sector hasta que los vehículos pudieron ser retirados y la circulación comenzó a normalizarse progresivamente.

E.C.P ENTRADA A CIPOLLETTI (2).JPG El cruce entre ruta 22 y el ingreso por Luis Toschi, genera complicaciones diarias para quienes transitan especialmente en horas pico. Estefania Petrella

Un cruce con reclamos históricos

El choque volvió a poner en evidencia una problemática que desde hace años es señalada por vecinos y conductores que utilizan ese sector a diario: la falta de ordenamiento vial en el cruce de Ruta 22 y Luis Toschi.

El punto funciona como uno de los accesos más utilizados para ingresar a Cipolletti desde la ruta- Sin embargo, el cruce carece de semáforos u otros dispositivos que ayuden a organizar la circulación.

La ausencia de señalización clara, derivadores o infraestructura que ordene los movimientos vehiculares obliga muchas veces a los conductores a realizar maniobras complejas para cruzar la ruta o incorporarse al tránsito, una situación que se vuelve especialmente riesgosa en horarios de alta circulación.

Por ese sector transitan a diario cientos de automóviles, además de camiones y vehículos de transporte que utilizan la Ruta 22 como corredor principal del Alto Valle. En ese contexto, la combinación de velocidad, tráfico intenso y falta de regulación suele generar situaciones de riesgo.

El accidente de este miércoles reavivó nuevamente el debate sobre la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en ese punto estratégico de la ciudad, donde el crecimiento urbano y el aumento del parque automotor hacen cada vez más evidente la necesidad de obras que ordenen el tránsito y reduzcan las posibilidades de nuevos siniestros.