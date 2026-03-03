Operativo cerrojo en pleno centro de Cipolletti: detienen a un hombre por robar en un comercio

El hecho ocurrió durante la mañana y generó preocupación entre comerciantes y transeúntes. El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras con el elemento sustraído en su mochila.

El sospechoso fue detenido tras un fuerte operativo en el centro de Cipolletti. Foto: Policía de Río Negro.

Un hecho delictivo ocurrido a plena luz del día y en el corazón de la ciudad terminó con un hombre demorado tras un rápido accionar policial en Cipolletti .

Este lunes, cerca de las 11:45, efectivos de la Comisaría 4º de Cipolletti que realizaban tareas de prevención en la zona de Miguel Muñoz y San Martín fueron alertados sobre un robo en un local comercial ubicado sobre calle Miguel Muñoz.

Según la información aportada, un masculino habría sustraído un cuchillo y escapado del lugar. Con las características físicas y de vestimenta brindadas —pantalón corto beige, remera verde musgo, zapatillas negras y cabello corto— se montó de inmediato un operativo cerrojo en el sector céntrico.

Lo interceptaron a pocas cuadras

Minutos después, el sospechoso fue localizado en calle 9 de Julio al 300, casi Villegas. Tras ser identificado, los uniformados constataron que en su mochila transportaba un cuchillo de acero con la inscripción “El Ombú”, coincidente con el denunciado como sustraído.

El elemento fue secuestrado y el hombre quedó imputado por el delito de hurto. En el procedimiento también intervino personal del Gabinete de Criminalística, que realizó las actuaciones correspondientes.

El episodio generó preocupación entre comerciantes y transeúntes, ya que ocurrió en uno de los sectores más transitados de la ciudad y en horario comercial.

Acusaron al ladrón que le robó el auto a una vecina en el barrio Don Bosco, pero sigue libre

El Ministerio Público Fiscal informó que le formuló cargos a un hombre que se robó un auto en el barrio Don Bosco de Cipolletti, pero que fue atrapado por la policía tras un rápido procedimiento.

El hecho delictivo ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 22:30, cuando el delincuente se apoderó de un Ford Fiesta color bordó.

En la audiencia de imputación realizada este lunes se precisó que la dueña del rodado fue sorprendida por el ladrón mientras bajaba productos en su casa, ubicada en la calle Don Bosco al 1200, entre Ecuador y Perú.

Según relató el fiscal del caso, el acusado se subió al vehículo y salió conduciendo hacia la zona norte de la ciudad.

La víctima alertó de inmediato a la Policía, brindando las características del vehículo y particularidades físicas y la vestimenta del desconocido.

Con esos datos se puso en marcha un operativo cerrojo en distintos puntos de la localidad con la participación de distintas unidades de la fuerza.

Una hora más tarde, a las 23:30, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), quienes tras una persecución lograron interceptar el automóvil en la calle La Plata, precisamente al norte de la ciudad.

Al verse rodeado, el conductor descendió y quiso escapar corriendo, pero fue alcanzado a la brevedad en la esquina de las calles de Julio de Caro y Villa Regina, en uno de los accesos al barrio Anai Mapu, donde fue reducido y aprehendido. Había quedado preso en la Comisaría 24° de Cipolletti.