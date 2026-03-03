Crimen de Emmanuel en la Circunvalación Perón: detienen al primer sospechoso

El Ministerio Público Fiscal realizó cuatro allanamientos y secuestró un arma de fuego en una vivienda del barrio Anai Mapu. Los dos autores de los disparos ya están identificados.

El lugar donde fue asesinado el joven de 20 años, en Circunvalación Perón y la calle Serafín González. Le habrían disparado desde una camioneta.

Una persona fue detenida este martes durante una serie de allanamientos realizados en el marco de la investigación por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera , el joven de 20 años que fue asesinado de un disparo en el Parque Industrial de Cipolletti. Los procedimientos se registraron en cuatro viviendas , en las cuales se secuestró un arma de fuego .

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, en la esquina de la esquina de la avenida Circunvalación Perón y Serafín González, cuando dos personas habrían disparado desde un vehículo e hirieron de gravedad al joven, lo que provocó su muerte.

El Ministerio Público Fiscal ordenó una serie de allanamientos para esclarecer el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera . Durante la mañana se llevaron adelante cuatro procedimientos en diferentes puntos de la ciudad, todos con resultados positivos.

Los autores del disparo mortal ya están identificados y tienen una orden de captura

En una vivienda del barrio Anai Mapu, se llevó adelante la detención de un sospechoso y el secuestro de un arma. Además, la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro continúa con la búsqueda de las dos personas señaladas como los presuntos autores del hecho, quienes estarían identificadas y existe una orden de captura vigente.

Sobre la persona detenida, no se informó su identidad, edad o el rol que cumplió en el crimen que terminó con la vida del joven de 20 años.

El crimen que terminó con la vida de Emmanuel

Un joven de 20 años de edad fue asesinado, alrededor de la una de la madrugada de este domingo, en Cipolletti. El hecho ocurrió en la esquina de la avenida Circunvalación Perón y la calle Serafín González, a la altura del Parque Industrial.

El lugar, frente a una vivienda particular, permanecía acordonado con la presencia de una guardia del grupo COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate-.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal identificaron a la víctima como Emmanuel Uriel Aguilera. Se precisó que, según lo que arrojan las pesquisas realizadas, dos personas habrían disparado desde un vehículo, hiriendo de gravedad al joven, provocando su muerte.

Es así que tras la notificación de lo sucedido se hicieron presentes en el lugar el fiscal jefe, el fiscal del caso en turno y el jefe de la Regional, que trabajan junto con el Gabinete de Criminalística, personal de las Comisarias 79 y 45 y la División Judicial de Investigaciones de la policía de Rio Negro.

Las tareas de investigación continúan en trámite, y se ha solicitado al Cuerpo de Investigación Forense que concrete la autopsia del joven fallecido.