Quién era el joven que murió de un disparo en la plaza

El joven de 18 años que murió tras recibir un disparo en la madrugada de este miércoles fue identificado como Gastón Ariel Cañuqueo . El trágico episodio tuvo lugar en la Plaza San Martín de Allen cuando la víctima habría llegado al lugar en una moto junto a una mujer y por motivos que aún se investigan, recibió un disparo que le provocó la muerte.

Cuando la ambulancia llegó al lugar, ya no presentaba signos vitales . En el lugar trabajó personal policial junto con Criminalística y según las primeras actuaciones, el arma utilizada sería Calibre 22.

La investigación avanza y los presuntos autores del ataque ya estarían identificados . El hecho ocurrió en horas de la madrugada y según confirmaron fuentes policiales, el personal médico constató el fallecimiento en el lugar .

El joven de 18 años, oriundo de Allen habría llegado a la plaza San Martín a bordo de una motocicleta y en compañía de una mujer. Seguidamente, por motivos que aún se desconocen, un disparo le provocó la muerte en el lugar. Los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad cercanas para reconstruir la secuencia del ataque. En principio, los sospechosos serían dos hombres que ya estarían identificados, aunque aún no se informaron detenciones.

Según los primeros datos que se buscan corroborar, el disparo se habría producido desde una esquina de la plaza. Dos personas que se movilizaban en motocicleta habrían efectuado el tiro contra el joven, quien también circulaba en un rodado similar.

Preocupación por las peleas en la plaza San Martín

Tras conocerse el crimen, los vecinos de Allen expresaron su preocupación por los disturbios que tienen lugar en la plaza, utilizada como punto de encuentro entre los jóvenes y que son utilizados como espacio para el consumo de alcohol y enfrentamientos.

El episodio reavivó el debate sobre el uso nocturno de la plaza como punto de encuentro de jóvenes. Si bien circularon imágenes en redes sociales sobre lo ocurrido, esas publicaciones no forman parte de la investigación oficial.

policia noche.jpg Una vecina asegura que se comunicó veinte veces con la Policía y la Comisaría 6ta, ubicada a 100 metros de la plaza, pero no obtuvo respuesta.

Una vecina llamó 20 veces a la policía para advertir del descontrol

Una vecina aseguró que se comunicó cerca de veinte veces tanto al 101 como a la Comisaría 6ta, ubicada a menos de cien metros del lugar, pero no obtuvo respuesta. La mujer intentó advertir sobre el descontrol que había en la zona antes del ataque mortal.

Su testimonio se suma a los relatos de vecinos que indician que durante las madrugadas la plaza de convierte en un punto de reunión sin control. Señalaron el consumo de alcohol, ruidos extremos y disturbios que alteran la tranquilidad del barrio. Además, en las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes de jóvenes que muestran pistolas y demás armas de distinto calibre.

Plaza San Martín Allen La plaza San Martín de Allen, donde asesinaron a un joven de un balazo. Google

La ausencia de controles policiales, la naturalización de la tenencia de armas, la publicación en las redes sociales y la nula condena social por parte de los jóvenes, remiten a una problemática multicausal que refleja la normalización de la violencia y su presencia en los vínculos actuales.

El presunto asesinato en pleno centro de Allen vuelve a poner bajo la lupa la presencia policial, una situación que se suma a la crisis institucional, política y económica que vive en la actualidad la gestión municipal de Marcelo Román en Allen.