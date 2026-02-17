Encontraron a un hombre muerto dentro de un auto en pleno centro de General Roca

Los primeros indicios indican que tenía un disparo en el pecho y que encontraron un arma en el interior del vehículo. El fallecido tenía cerca de 70 años.

Enorme conmoción produjo en la ciudad rionegrina el hallazgo de un hombre sin vida dentro de un auto.

El cuerpo sin vida de un adulto mayor fue encontrado en el interior de un auto en pleno centro de General Roca .

El hecho, que causó en una enorme conmoción por haber ocurrido en un lugar con intenso tránsito de peatones y vehículos, se conoció alrededor de las 21 de este lunes.

Una primera versión indica que el cadáver tenía un disparo en el pecho , y que habían encontrado un arma de fuego en el asiento del acompañante. En base a esos indicios, se presume que se trató de una fatal autodeterminación.

Auto hombre muerto Roca 2

Lo encontraron en el centro de General Roca

Trascendió que el fallecido tenía alrededor de 70 años de edad, y que se encontraba dentro de un Peugeot 206 color rojo que estaba estacionado sobre la calle Belgrano, a metros de la esquina con Tucumán.

Personal de la Policía de Río Negro trabajó en el lugar. Cortaron el tránsito en la calle Belgrano y colocaron un cordón para preservar la escena y permitir que los integrantes del Gabinete de Criminalística realicen las pericias de rigor.

Según las primeras confirmaciones, el hombre -cuya identidad no se había dado a conocer- se encontraba sin signos vitales al momento de ser asistido por personal del Siarme- Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia- por lo que se constató su fallecimiento en el lugar.

