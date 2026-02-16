Aerolíneas Argentinas deberá indemnizar a un cipoleño por un viaje a Nueva York cancelado

El vecino de Cipolletti compró un pasaje que nunca pudo usar durante la pandemia de Covid-19. La justicia local falló a su favor y obligó a la aerolínea a devolver el dinero.

La justicia de Cipolletti resolvió a favor de un vecino que compró un pasaje a Nueva York en plena pandemia y nunca pudo usarlo. Además de reintegrarle el valor del viaje, Aerolíneas Argentinas deberá abonarle una compensación por daños y perjuicios , junto con los honorarios de abogados y peritos.

En julio de 2020, el vecino adquirió un pasaje de ida y vuelta desde Neuquén a Nueva York, con salida prevista para el 23 de abril de 2021 y regreso el 8 de mayo. Sin embargo, el 11 de marzo, ante un recrudecimiento de la pandemia de Covid-19, el gobierno nacional cerró las fronteras , medida que se replicó en todo el mundo y provocó la cancelación de vuelos internacionales.

Aerolíneas Argentinas le ofreció cancelar o reprogramar el viaje hasta el 30 de julio de 2021 , pero el pasajero no podía viajar y solicitó la devolución del dinero mediante un mensaje. La empresa prometió reintegrarlo en dos meses… algo que nunca ocurrió.

La defensa Aerolíneas Argentinas y el fallo judicial

La compañía intentó dos defensas. Primero, alegó que la Justicia de Cipolletti no era competente y que debía regir el Código Aeronáutico en la órbita federal. Y luego afirmó que el vecino había esperado demasiado para reclamar, por lo que su derecho habría prescripto.

La jueza Graciela Montorfano desestimó ambos argumentos. Señaló que, al tratarse de una relación de consumo, debía aplicarse la Ley de Defensa del Consumidor. Además, quedó probado que: el pasajero compró los boletos, el vuelo fue cancelado por la pandemia y el vecino gestionó la devolución sin recibir respuesta.

Por eso, ordenó devolver el valor actualizado del pasaje y otorgó una indemnización adicional por los daños ocasionados durante el trámite judicial.

Un precedente para los viajeros

El fallo marca un antecedente importante para quienes sufrieron cancelaciones por la pandemia y no recibieron respuestas de las aerolíneas. La decisión incluye honorarios de abogados y peritos, elevando la compensación total que asciende a 728.000 pesos más intereses. De esta manera, se demostró que los reclamos por vuelos no utilizados durante la pandemia pueden prosperar ante la justicia local.