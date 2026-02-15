Reconocido cantante lírico actuará en Cipolletti a beneficio de un establecimiento educativo

Se trata de Rafael Cini, cantante lírico conocido como el "tenor romántico". El espectáculo será a beneficio de la Escuela Dante Alhigieri, que enseña el idioma italiano.

Rafael Cini actuará el próximo 14 de marzo en Cipolletti en beneficio de la Escuela Dante Alighieri.

El próximo 14 de marzo un exquisito espectáculo musical se llevará a cabo en Cipolletti, con la presentación de Rafael Cini, el portentoso vocalista argentino conocido como el “tenor románico” por su calidad para interpretar música melódica e internacional, como también de autores populares argentinos.

El show se llevará a cabo a las 21:30 en el nuevo salón La Marguerita, ubicado a la sobre la Ruta Nacional 22 a unos 200 metros del acceso a la Isla Jordán, y será a total beneficio de la Escuela Dante Alighieri, que funciona en el Círculo Italiano y que desde hace casi 40 años enseña el idioma y mantiene viva la tradición transmitida por los inmigrantes de ese país europeo.

En la institución cipoleña la llegada de Cini ha generado grandes expectativas por lo que significa su presencia en la región. Pese a que aún falta poco menos de un mes para el espectáculo, trascendió que son pocas las localidades disponibles -que tienen un costo de 45 mil pesos- lo que muestra el interés que se ha generado en el público zonal.

Rafael Cini 2

Cini es reconocido por su vasta trayectoria nacional e internacional. Canciones románticas conocidas en todo el mundo, canzonettas, zarzuela, temas de autores argentinos y las más importantes obras de la música lírica forman parte del repertorio que traerá al Alto Valle.

Su biografía muestra que nació en Buenos Aires y estudió canto con grandes maestros como Carlos Cadevilla y Liborio Simonella, entre otros. Además, también se formó como actor con Agustín Alezzo.

Debutó como integrante de grupos vocales y en las décadas del 70 y 80 protagonizó diversas comedias junto a destacados artistas. Resultó ganador en distintos festivales de la canción a nivel internacional, como en Trujillo (Perú), Santander (España) y Puerto Rico. Además, participó en numerosas oportunidades en el festival OTI. También encontró una veta en su carrera como cantante de música popular, melódico y boleros. En la actualidad se presenta en teatros y salones de Buenos Aires y establecimientos gastronómicos de alta categoría.

Una institución arraigada en la comunidad

El show de Cini fue destacado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (bloque Juntos Somos Río Negro), quienes presentaron un proyecto para declararlo interés cultural, social y comunitario.

La propuesta resalta que la función es a beneficio de la Escuela Dante Alighieri, una entidad “educativa y cultural profundamente arraigada en la vida comunitaria” de Cipolletti.

“El evento trasciende la mera realización de un espectáculo artístico, constituyéndose en una propuesta de alto valor cultural, educativo y solidario”, resaltaron en este aspecto, y agregaron que la velada “representa una oportunidad excepcional para acercar a la comunidad una expresión cultural de excelencia, poniendo el arte al servicio de una causa social y educativa”.

Un pedido de desalojo que generó tensiones

La Escuela Dante Alighieri pasó momentos de zozobra en abril del año pasado, cuando la conducción del Círculo Italiano, que tiene sede en Yrigoyen y Sáenz Peña, ordenó debían desalojar el inmueble que ocupan, situado sobre esta última calle, donde funcionaron durante décadas.

La medida luego quedó sin efecto, pero la relación institucional continuó deteriorada. Los legisladores Pica y López subrayaron el rol que la Escuela cumple en la comunidad. Valoraron que desde hace años desarrollan “una labor sostenida en la promoción de la educación, la cultura y la lengua italiana, valores que forman parte del patrimonio histórico y cultural de nuestra provincia, especialmente en aquellas localidades que han sido forjadas por la inmigración y el trabajo colectivo de diversas comunidades”.

La iniciativa también representa un fuerte acompañamiento institucional desde el sector político.