FIFA confirmó los artistas del Mundial 2026: quiénes cantarán en las inauguraciones

Katy Perry, Maná, Belinda y otras figuras internacionales encabezarán los shows del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

El puntapié inicial será el 11 de junio en México. Foto: Gentileza.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya se vive con clima de espectáculo . La FIFA confirmó el listado de artistas que participarán en las ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, Canadá y México .

La próxima edición tendrá una particularidad inédita : habrá shows especiales en cada uno de los tres países anfitriones antes de sus respectivos partidos debut.

El puntapié inicial será el 11 de junio en México, donde la selección local enfrentará a Sudáfrica , repitiendo el cruce que abrió el Mundial 2010 .

Para esa ceremonia inaugural, FIFA apostó fuerte a artistas populares y de identidad mexicana. Sobre el escenario estarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules.

Además, se sumará la cantante sudafricana Tyla.

Canadá apuesta a figuras internacionales

Solo un día después será el turno de Canadá, que debutará en Toronto frente a Bosnia y Herzegovina.

En ese espectáculo participarán Michael Bublé, reconocido mundialmente y muy popular en Argentina por su relación con Luisana Lopilato.

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También estarán Alanis Morissette y Alessia Cara.

Estados Unidos prepara un show explosivo

Ese mismo día debutará Estados Unidos con un atractivo partido ante Paraguay, una de las selecciones sudamericanas que llega en gran nivel al torneo.

El espectáculo en el SoFi Stadium tendrá como protagonistas a Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy.

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Además, la cantante Lisa compartirá escenario con la paraguaya Marilina Bogado.

Un Mundial que apuesta al espectáculo

La FIFA buscará que el Mundial 2026 sea una experiencia inédita no solo en lo deportivo, sino también en lo artístico y cultural.

Con tres países organizadores y múltiples ceremonias inaugurales, el torneo promete convertirse en uno de los eventos más impactantes de la historia reciente del fútbol.