Argentina hizo la empanada más grande del mundo y rompió un récord Guinness histórico

Pesó más de 26 kilos, se cocinó entera y superó por más de diez kilos la marca que tenía Colombia.

La empanada más grande del mundo fue realizada en Esquel y pesó más de 26 kilos. Foto: Gentileza (@EnEsquel).

La ciudad de Esquel quedó en el centro de todas las miradas tras conseguir un nuevo récord Guinness gastronómico : elaboró la empanada más grande del mundo .

La preparación alcanzó los 26,10 kilos y superó ampliamente la marca anterior, que pertenecía a Colombia con una empanada de 14,2 kilos hecha en una sola pieza, requisito clave para validar el desafío internacional.

La iniciativa fue impulsada por Claudio Jaramillo junto al equipo de la pizzería Baruch y decenas de colaboradores que trabajaron durante semanas para concretar el proyecto.

Todo ocurrió en el marco de la Feria Patria realizada en la Sociedad Rural de Esquel, donde cientos de vecinos y turistas siguieron minuto a minuto la preparación de la gigantesca empanada.

La jornada también incluyó música en vivo, danzas y más de 90 puestos de productores regionales.

El momento de máxima tensión

La preparación comenzó cerca de las 20 del domingo 24 de mayo detrás del escenario principal. Allí, el equipo desplegó una enorme masa y distribuyó el relleno de carne, huevo duro y verdeo sobre toda la superficie.

image Foto: Gentileza (@Red43).

Pero el gran desafío no era solamente alcanzar el peso necesario: la empanada debía cocinarse completa, sin romperse y sin que se abriera el repulgue.

A las 20:12, cuatro personas ingresaron la preparación a un horno especialmente acondicionado para la ocasión. Desde ese instante comenzaron más de 90 minutos de expectativa y nerviosismo.

El récord que desató festejos y emoción

Una vez terminada la cocción, la empanada fue trasladada al sector principal del evento. El alivio llegó cuando confirmaron que había salido intacta del horno.

Después llegó el momento decisivo: el pesaje oficial confirmó los 26,10 kilos y selló el nuevo récord Guinness para Argentina.

image Foto: Gentileza (@CholilaOnline).

El anuncio desató abrazos, festejos y emoción entre Claudio Jaramillo, su familia y todos los cocineros que participaron del proyecto.

Un nuevo orgullo para la gastronomía patagónica

Baruch ya había conseguido reconocimientos como campeón mundial de empanadas y campeón sudamericano de pizza gourmet, pero ahora sumó un nuevo hito internacional para la gastronomía patagónica.

El cierre de la jornada tuvo un final perfecto: la gigantesca empanada fue cortada y compartida con el público que se acercó masivamente para probar una preparación que ya quedó en la historia.