Impactante persecución durante la madrugada: cuatro detenidos tras un robo en una obra en construcción

El operativo incluyó cámaras del 911, corridas por varias calles y la recuperación de herramientas y materiales robados.

El violento episodio se registró durante la madrugada de este martes. Foto: Archivo.

Cuatro hombres fueron detenidos durante la madrugada de este martes en General Roca , luego de ser sorprendidos cuando intentaban robar materiales y herramientas de una obra en construcción ubicada sobre Avenida Roca y Gadano .

Todo comenzó a partir de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre movimientos sospechosos en inmediaciones del puente de Avenida Roca y Gelonch. Casi al mismo tiempo, una vecina aseguró haber visto a varios hombres saltando el cerco perimetral de la obra.

Con la información aportada y el seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad , efectivos de la Comisaría 3° desplegaron un operativo cerrojo para localizar a los sospechosos.

La primera intervención ocurrió en la zona de Gelonch y España, donde dos hombres intentaron escapar al advertir la presencia policial. En la huida abandonaron rollos de manguera pasacable y distintas herramientas que presuntamente habían sido robadas minutos antes.

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Intentaron escapar con más elementos robados

Mientras avanzaba el procedimiento, operadores del Centro de Emergencias 911 detectaron a otros dos sospechosos circulando por calle Tránsito Toledo con más elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, ambos emprendieron la fuga al notar el operativo, aunque finalmente fueron interceptados en la intersección de Las Heras y Don Bosco.

Qué secuestró la Policía

Durante el operativo, la Policía recuperó varios rollos de manguera pasacable color azul, una pala y distintas herramientas de mano que habrían sido sustraídas de la obra en construcción.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística y los cuatro detenidos fueron trasladados a la unidad policial. La Fiscalía de turno tomó intervención en una causa por hurto con escalamiento.

Cayó tras una persecución en plena plaza de Cipolletti

Una escena de máxima tensión se vivió el domingo por la noche en inmediaciones de la plaza “Los Periodistas” de Cipolletti. Efectivos de la Subcomisaría 79° que realizaban tareas de prevención observaron a un hombre caer al suelo mientras dos sospechosos escapaban corriendo del lugar.

La rápida reacción policial derivó en una persecución por calle Cobián que terminó con uno de los presuntos delincuentes demorado. El otro logró escapar, aunque fue identificado por los uniformados como una persona vinculada al ambiente delictivo.

Al momento de la detención, el sospechoso llevaba una mochila con distintos elementos en su interior. Poco después, durante un rastrillaje en la zona, los efectivos encontraron un arma casera tipo “tumbera”.

Según detallaron fuentes policiales, el arma estaba fabricada con un caño metálico de unos 25 centímetros montado sobre una madera y sujeto con una cuerina.

Más tarde apareció la víctima: un empleado municipal de 33 años que denunció haber sido interceptado por dos hombres armados, quienes le robaron sus pertenencias.