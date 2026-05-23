Rápidos y furiosos en Cipolletti: escaparon de un control pero los atraparon en una esquina

Dos jóvenes huyeron de un control policial en Cipolletti. Tras una persecución en la madrugada, cayeron y fueron detenidos.

Dos jovenes evadieron un control de tránsito que derivó en una persecución policial en Cipolletti.

La madrugada del sábado dejó una secuencia que bien podría salir de una película de acción, aunque terminó en la esquina de Brentana y San Martín, en pleno Cipolletti . Dos jóvenes oriundos de Allen protagonizaron una persecución policial que comenzó cuando intentaron eludir un control de tránsito .

Cerca de la 1:30 de la madrugada, personal policial de la Unidad 4ta realizaba un operativo de control vehicular sobre calle Marino Moreno cuando una motocicleta Honda Tornado 250, intentó esquivar el puesto sin detenerse. La maniobra fue el detonante de una persecución que se extendió por las calles de la ciudad hasta que el rodado fue interceptado en la intersección de Brentana y San Martín.

"La moto esquivó el control, ahí salieron a seguirla y la interceptaron en la calle Brentana", confirmaron fuentes policiales a LM Cipolletti.

moto secuestrada cipo Ante una caída en la moto, personal policial los redujo en la intersección de Brentana y San Martín.

La caída y la detención

Al llegar a esa esquina, los jóvenes perdieron el control de la moto y cayeron al piso. Ninguno de los dos resultó con lesiones de consideración. Sin embargo, al ser consultados sobre la titularidad del vehículo, no pudieron acreditar documentación alguna. Tampoco presentaron papeles de la motocicleta ni constancia que los habilitara para conducirla.

Ante la ausencia de documentación y en el marco de las actas de tránsito correspondientes, ambos fueron demorados. Las fuentes señalaron que los jóvenes registran antecedentes, lo que también influyó en la decisión de retenerlos.

Intervención institucional

El procedimiento contó con la participación de Fiscalía de Turno y personal de Criminalística, quienes se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias de rigor. La moto quedó a resguardo en dependencias municipales hasta tanto se esclarezca su situación legal.

Los implicados, oriundos de la localidad de Allen, quedaron demorados mientras la investigación sigue su curso.

COMISARIA CUARTA DE NOCHE (3) Personal de comisaría 4° junto a Tránsito Municipal y la intervención de Fiscalía, intervinieron en el procediendo. Estefania Petrella

Cámaras con IA detectaron una camioneta con pedido de secuestro

En otro procedimiento previo y como parte del trabajo cotidiano del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, las cámaras con Inteligencia Artificial instaladas sobre la intersección de la Ruta Nacional 22 y la calle Pasos de los Libres detectaron una camioneta con pedido de secuestro vigente.

La alerta llegó de inmediato al comando radioeléctrico, que tomó conocimiento de que el rodado registraba una orden judicial activa solicitada por el Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 3 de Cipolletti.

Al momento de la detección, el vehículo circulaba en dirección a la rotonda de calle Pacheco. Con esa información, se montó rápidamente un operativo de intercepción. Personal del Destacamento 114° del barrio El Manzanar colaboró junto a efectivos policiales para alcanzar el rodado y proceder a su identificación.

Tras dar con el conductor, un hombre de 63 años, este manifestó desconocer que el vehículo contaba con una orden judicial en su contra. Según explicó, la camioneta pertenecería a su empleador, por lo que él habría sido ajeno a la situación legal del rodado.

camioneta secuestrada Seguridad Vial cipo El Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti logró detener una camioneta que contaba con pedido activo de secuestro.

Resolución judicial y secuestro formal

El vehículo fue trasladado a la unidad policial y se dio intervención a la Fiscalía de turno. Luego de evaluar los antecedentes del caso, la Fiscalía dispuso no iniciar actuaciones judiciales contra el conductor, dado que no existían elementos que lo vincularan directamente con la causa que originó el pedido de secuestro.

No obstante, ordenó el secuestro formal de la camioneta y la notificación al juzgado requirente, dando cumplimiento a la manda judicial vigente.