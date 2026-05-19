Lo vieron salir con 15 metros de cable de un boliche y terminó detenido frente a un control en Cipolletti

El sospechoso fue sorprendido mientras robaba cables de un local bailable de Cipolletti. Durante el operativo le encontraron un cuchillo.

El procedimiento se registró lunes 18 de mayo, alrededor de las 16 horas. Foto: Gentileza.

Un hombre fue detenido en Cipolletti luego de ser sorprendido mientras robaba cables del patio interno del boliche “ KIMIKA ”, ubicado frente al Cuerpo de Seguridad Vial . El procedimiento se realizó este lunes cerca de las 16, en una zona de tránsito permanente y ante la mirada de varios testigos.

La situación comenzó cuando personal de Tránsito que realizaba controles sobre Ruta 22 detectó movimientos sospechosos dentro del predio del local bailable. Según informaron, el sospechoso vestía ropa oscura y retiraba cables desde el interior del patio.

Tras el alerta emitido por frecuencia policial, efectivos de la Comisaría 4° acudieron rápidamente al lugar. Al arribar, observaron al hombre mientras caminaba transportando un rollo de aproximadamente 15 metros de cable industrial , utilizado para instalaciones eléctricas de gran consumo.

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La rápida intervención permitió interceptarlo antes de que lograra escapar con los elementos sustraídos.

El detalle que elevó la tensión del operativo

Durante el cacheo preventivo, los uniformados descubrieron que el detenido también llevaba un cuchillo entre sus pertenencias. Ese hallazgo generó mayor tensión en el procedimiento, aunque finalmente la aprehensión se concretó sin incidentes.

Posteriormente, personal del Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar realizando pericias y levantando elementos de interés para la causa. Además, se tomaron testimonios de personas que observaron la secuencia y dieron aviso a la Policía.

Quedó a disposición de la Justicia

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la coordinación entre las distintas áreas que participaron del operativo y remarcaron la importancia de la rápida intervención para frenar este tipo de delitos, que generan importantes pérdidas económicas.

El hombre quedó a disposición de la Justicia provincial en el marco de una causa por robo flagrante.