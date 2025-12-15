Video: así roban en los medidores de gas en pleno centro de Cipolletti

Las cámaras de seguridad captaron el momento justo en que una persona, en cuestión de segundos, roba y deja sin servicio a un domicilio.

Cortó el gas y se llevó un pedazo de caño de cobre.

En un video, se ve como en apenas segundos, un sujeto dejó sin gas a un domicilio.

Durante la mañana del sábado, el pleno centro de Cipolletti , un sujeto aparece y desaparece en apenas segundos, luego de robar un caño de cobre de un medidor de gas de uno de los domicilios ubicado en Perito Moreno y Uspallata, a metros del estadio del Club Cipolletti.

En sólo 20 segundos , un muchacho vestido totalmente de negro, con la cara semicubierta, se acerca al medidor, corta la llave de paso y con una herramienta corta un fragmento de no mas de 20 cm de caño para luego irse del lugar con total tranquilidad.

La maniobra delictiva, captada por una cámara que apunta a la vereda, deja sin servicio al domicilio, con la salvedad de que deja cortado el paso del gas, algo que podría ser muy riesgoso. Este no sería un caso aislado.

El cobre es un material muy atractivo para los delincuentes, ya que hay quienes lo compran por peso en un mercado bastante irregular.

Roban caños de bronce de los medidores de gas

Sin dudas, la gran preocupación siempre fue de las empresas transportadoras de energía. El robo de cables se hizo recurrente en los últimos años, algo que ha generado grandes inconvenientes con la provisión del servicio en varias localidades y también que ha dejado más de un siniestro. Incluso en escuelas y hospitales públicos, ocurre de manera continua.

Sin dudas, el robo de cables es uno de los que más daños ocasionan, tanto por la cantidad de damnificados como por el perjuicio que produce, aunque esta nueva modalidad de obtener cobre, también traería muchos contratiempos a los usuarios.

Mafia del cobre

En marzo de 2024, se dio a conocer sobre operativo en General Roca que terminó con la detención de los responsables de transportar cobre. Posteriormente se realizó un allanamiento donde se secuestraron más de 3 millones de pesos en efectivo, una camioneta y una moto, además de miles de kilos de cables. Por este motivo, se iniciaron causas judiciales.

El galpón allanado fue clausurado. Allí también se encontraron cuadros de bicicletas, placas de bronce que habían sido robadas en el cementerio y monumentos públicos.

Días después, personal policial de la Brigada de Investigaciones de Roca interceptó dos camiones de transporte de carga y detectó que la documentación presentada por el conductor era inconsistente.

Tras la intervención de la fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal, se realizaron requisas y posteriormente se ordenó un allanamiento, con resultado positivo. La carga incautada tenía un valor de comercialización de aproximadamente 160 millones de pesos.

Este tipo de actividad delictiva implica la participación de tres sectores claramente definidos. Primero, están los individuos encargados de robar físicamente los cables. Después, están los propietarios de diversas chatarrerías que funcionan como negocios legales y que adquieren material robado en el mercado negro para su almacenamiento.

Por último, están las fundiciones y talleres donde, mediante procesos metalúrgicos específicos, se separa el cobre del aislante para su venta posterior.