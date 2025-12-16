Lo acusaron de darle una piña a la novia porque recibió un mensaje en su celular

La agresión fue inesperada luego de que sonara el celular. Le otorgaron una probation y fue sobreseído tras cumplir pautas de conducta.

La mujer denunció a quien era su pareja por violencia de género.

Un sujeto cegado por los celos fue acusado de agredir a quien era su pareja luego de que ella recibiera un mensaje en su teléfono celular . El hombre fue denunciado y le formularon cargos por lesiones. La acusación indica que el hecho ocurrió el 9 de octubre de 2023 alrededor de las 2 de la madrugada en una propiedad en un domicilio no precisado de Cipolletti.

Según se describe, estaban en la vereda y el teléfono de la mujer le sonó por un mensaje que había recibido. La señal escuchada alteró a CC -el imputado- quien “sin mediar palabra” le dio una piña en el ojo izquierdo , ocasionándole lesiones certificadas por un médico del hospital consistentes en "… hematoma y traumatismo en ojo izquierdo…".

En octubre del año pasado le concedieron la suspensión del juicio a prueba -probation- por un año, lapso en el que debía cumplir pautas de comportamiento.

Hizo un curso de "masculinidades"

Días atrás la fiscal Adjunta Natalia Poblete solicitó el sobreseimiento de CC al alegar que se había agotado el plazo impuesto y que había cumplido las medidas de conducta. Destacó que había aprobado un curso de “Masculinidades” y que había presentado el certificado respectivo, en tanto que no había sumado antecedentes penales.

Además recalcó que se había comunicado con la víctima, quien manifestó que "no había tenido más contacto con el imputado".

El defensor Oficial Rodrigo Martínez adhirió a lo planteado por la Fiscal y coincidió con el pedido de sobreseimiento.

La jueza Sonia Martín accedió al requerimiento de las partes y dictó el fallo en los términos que habían planteado. Explicó que en la audiencia se informó que “ha transcurrido el plazo de la suspensión de juicio a prueba”, que “el imputado ha cumplido con las normas de conducta impuestas” y que no ha cometido nuevos delitos durante la vigencia del beneficio.

La magistrada agrega en el fallo que “el proceso no afecta el bueno nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”, como se lo ordena el Código Penal.

Preso por violar la prohibición de acercamiento

Un hombre de 24 años fue aprehendido este lunes por la tarde en General Roca por desobedecer una orden judicial de prohibición de acercamiento, en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Comisaría 21°.

El hecho ocurrió luego de que el Comando Radioeléctrico recibiera un llamado anónimo solicitando presencia policial en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza al 3000, donde se encontraba un individuo que contaba con una medida de restricción vigente.

Comisaría 21 General Roca

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un joven en un domicilio. En el lugar también se entrevistó a una menor residente en la vivienda, quien indicó que el sujeto era su padrastro y que existía una orden judicial que le prohibía acercarse al domicilio, medida dispuesta por la Unidad Procesal de Familia N° 11 de esta ciudad.

La damnificada exhibió la documentación correspondiente a la medida cautelar vigente, por lo que se procedió a la aprehensión del hombre por presunta infracción al artículo 239 del Código Penal, que sanciona la desobediencia a una orden judicial.