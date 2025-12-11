Invasión de libélulas en el Alto Valle: revelan las razones y por qué no hay que matarlas

Numerosos ejemplares del insecto abundan en la orilla del río, plazas y viviendas de ciudades del Alto Valle. Cuáles son las causas y consecuencias de su presencia.

La recomendación es no matar a las libélulas, ya que cumple un rol beneficioso al alimentarse de mosquitos.

La recomendación es no matar a las libélulas, ya que cumple un rol beneficioso al alimentarse de mosquitos.

En las últimas semanas, Cipolletti y Neuquén se han visto invadido de libélulas. La aparición masiva de estos insectos se encuentra a orillas del río, en las plazas y en las viviendas. Se trata de una especie autóctona y su presencia tiene una explicación directa con el equilibrio del ecosistema acuático . ¿Cuáles son las razones de su aparición y por qué no hay que matarlas ?

Las libélulas tienen un ciclo de desarrollo en los ríos y canales acuáticos de la región. Los canales sirven para gestar el huevo y la etapa juvenil del insecto, por esta razón no es visible su crecimiento. Durante los meses de primavera y verano , los adultos emergen de los espejos de agua si encontraron grandes cantidades de alimento o pocos depredadores.

Federico Deherve , entomólogo y docente de la cátedra Zoología Agrícola de la Universidad Nacional del Comahue en declaraciones a LMCipolletti explicó: “Son insectos anfibios , cumplen una parte del ciclo vital juvenil en el agua y cuando son adultos los vemos volando . Toda la población juvenil no la vemos porque están abajo del agua pero si los adultos en grandes cantidades”.

invasión libelulas La recomendación es no matar a las libélulas, sino retirarlas del hogar con un vaso de agua transparente y liberarla en el exterior.

El entomólogo explicó que se trata de una especie autóctona que se desarrolla en los cursos de agua de la región como ríos, canales y arroyos. La presencia masiva de libélulas se debe a la etapa actual de adultez, ya que su desarrollo acuático no es visible para las personas.

Las razones de la masividad de Libélulas

Sin embargo, las razones de su masividad pueden deberse a la abundancia de alimento durante el crecimiento del insecto o la falta de depredadores que eliminen ejemplares. Los juveniles prosperaron debido a la sobreoferta de presas, principalmente larvas de mosquitos y otros organismos que habitan en el fondo de los ríos.

“Puede haber una causa posible o dos causas combinadas, tiene que ver con que les ha sobrado comida en su etapa juvenil o el factor depredador que son los peces no fue contundente. Por sobreoferta de alimento o por falta de depredadores es que hay una población muy grande de libélulas” indicó Deherve.

libelulassss Las razones de la invasión de libélulas pueden ser una abundancia de alimento durante la etapa juvenil o la falta de especies depredadoras.

La masividad se debe a que aparecen durante los días cálidos, fundamentalmente en primavera y verano. La abundancia de alimento genera que de la totalidad de los huevos colocados, se desarrollen la mayoría al no identificar depredadores ni factores extremos para su supervivencia.

“Hay situaciones con muy poca disponibilidad del recurso alimenticio, entonces compiten con otras especies que se crían en el agua. Incluso, pueden comenzar a competir intraespecíficamente, dentro de la misma especie. En cambio si una hembra colocó 500 huevitos, que es lo común, se desarrollan entre 40 y 60 de ellos” agregó el profesional.

Ante la disminución de especies depredadoras como son los salmónidos, truchas y los peces rayados, constituye una masividad de libélulas que se pueden observar a la vera de ríos y demás cuencas.

El rol beneficioso para la disminución de mosquitos

Las libélulas cumplen un rol ecológico beneficioso porque se alimentan de mosquitos, esto constituye una disminución de moscas, jejenes, entre otras especies. Además, la cadena alimenticia de las libélulas contribuye al control de especies que transmiten problemas sanitarios como sucede con el dengue.

“Hay que cumplir con estos animalitos y a veces se desvían de su curso, por eso es importante no matarlos. Su presencia en las viviendas son temporales, los atraen las luces, pero es importante entender que son benéficos para nosotros” manifestó el docente.

libelulas Las libélulas se alimentan de mosquitos, lo que es beneficioso para disminuir su presencia.

La recomendación es no matarlas ni rociarlas con insecticidas, dado que no pican ni generan daños en las viviendas. Para retirarlas del hogar, se sugiere acercar un frasco transparente, atraparla suavemente y liberarla en el exterior. Otra opción, es apagar todas las luces y abrir ventanas hasta que se alejen por su cuenta.

Las libélulas y su significado místico

Desde una perspectiva espiritual, la libélula simboliza la transformación, el cambio, la adaptabilidad y la conexión entre los mundos físicos y espirituales, lo que representa una sabiduría para ver la realidad con claridad y un buen augurio.

“En el norte de Chubut, ven al Tucura Sapo y tienen un pánico terrible. Tal vez es gente que se pelea con un puma pero ven estos insectos y lo relacionan con el mal y el diablo, como que el demonio está golpeando nuestras puertas, el fin del mundo o la llegada de las siete plagas” agregó Deherve.

A su vez, la presencia de libélulas, desde la visión de la gente del campo dedicada a la agricultura, es una mala señal, un mal augurio, representan una escasez en el cultivo y la llegada de una mala cosecha.